Advertisement
trendingNow12945752
Hindi Newsलाइफस्टाइल

मोटापे की तबाही पक्की है! 90 दिन में 5 से 10 किलो वेट लॉस, तमन्ना भाटिया के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने बताया

फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कुछ चीजों को अगर अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए तो वेट लॉस टारगेट को अचीव किया जा सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोटापे की तबाही पक्की है! 90 दिन में 5 से 10 किलो वेट लॉस, तमन्ना भाटिया के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने बताया

Tamannaah Bhatia's trainer Siddhartha Singh on Weight Loss: तमन्ना भाटिया सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल के लिए ही नहीं बल्कि अपने हेल्थ और फिटनेस डेडिकेशन को लेकर भी फेसम हैं. सेलिब्रिटी हो या कोई आम इंसान, रूटीन लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना किसी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है. आपने गौर किया होगा कि काफी लोग कड़ी मेहनत और लगन से वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतें अपनाने लगते हैं.

बिना शॉर्टकट के वजन कम करने के 3 स्टेप्स

तमन्ना भाटिया के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में 3 आसान लेकिन असरदार आदतें शेयर कीं हैं, जो वजन घटाने के ख्वाहिशमंद किसी भी शख्स को वजन लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन दे सकते हैं. उनका मानना है कि टेम्पोरेरी डाइट के बजाय कंसिस्टेंसी और लाइफस्टाइल चेंजेज की अहमियत ज्यादा है. सिद्धार्थ का मानना है कि सही नजरिये के साथ 90 दिनों में 5 से 10  किलोग्राम वजन कम करना मुमकिन है. आइए जानते हैं कि आपको क्या-क्या करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

1. हाई प्रोटीन डाइट
 पहली आदत है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें. हर मील में प्रोटीन का रिच सोर्स शामिल करना आपके पेट को लंबे वक्त तक भरा रखता है, जिससे बेवजह की स्नैकिंग की आशंका कम हो जाती है. प्रोटीन मसल ग्रोथ और रिपेयर में भी मददगार होता है, जो एक्सरसाइज करते वक्त बहुत जरूरी है. सिद्धार्थ के मुताबिक, प्रोटीन पर फोकस करने करने से भूख कम हो सकती है और डाइटिंग को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है. 

2. पानी पीते रहें
इसके बाद, वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहने की अहमियत पर जोर डालते है. अक्सर, जब हमें लगता है कि हम भूख महसूस कर रहे हैं, तो असल में हमारा शरीर प्यास का सिग्नल दे रहा होता है. जब भी आपको भूख लगे, एक गिलास पानी पी लेना क्रेविंग को कम करने और ओवरईटिंग से बचने में मदद कर सकता है. हाइड्रेशन एक ईजी लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिसे कई लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में नजरअंदाज कर देते हैं.

3. एक्सरसाइज न छोड़ें
आखिर में सिद्धार्थ रेगुलर एक्सरसाइज को भी जरूरी मानते हैं. कसरत करना सिर्फ कैलोरी बर्न करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके बॉडी को टोन करता है, आपके मूड को सुधारता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. पूरे दिन इनएक्टिव रहना, चाहे सोफे पर हों या वर्कप्लेस पर, आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है. ज्यादा चलना और एक्टिव रहना एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के अहम हिस्से हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Tamannaah Bhatiaweight lossSiddhartha Singh

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;