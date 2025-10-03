मोटापे की तबाही पक्की है! 90 दिन में 5 से 10 किलो वेट लॉस, तमन्ना भाटिया के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने बताया

Tamannaah Bhatia's trainer Siddhartha Singh on Weight Loss: तमन्ना भाटिया सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल के लिए ही नहीं बल्कि अपने हेल्थ और फिटनेस डेडिकेशन को लेकर भी फेसम हैं. सेलिब्रिटी हो या कोई आम इंसान, रूटीन लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना किसी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है. आपने गौर किया होगा कि काफी लोग कड़ी मेहनत और लगन से वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतें अपनाने लगते हैं.

बिना शॉर्टकट के वजन कम करने के 3 स्टेप्स

तमन्ना भाटिया के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने हाल ही में 3 आसान लेकिन असरदार आदतें शेयर कीं हैं, जो वजन घटाने के ख्वाहिशमंद किसी भी शख्स को वजन लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन दे सकते हैं. उनका मानना है कि टेम्पोरेरी डाइट के बजाय कंसिस्टेंसी और लाइफस्टाइल चेंजेज की अहमियत ज्यादा है. सिद्धार्थ का मानना है कि सही नजरिये के साथ 90 दिनों में 5 से 10 किलोग्राम वजन कम करना मुमकिन है. आइए जानते हैं कि आपको क्या-क्या करना होगा.

1. हाई प्रोटीन डाइट

पहली आदत है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें. हर मील में प्रोटीन का रिच सोर्स शामिल करना आपके पेट को लंबे वक्त तक भरा रखता है, जिससे बेवजह की स्नैकिंग की आशंका कम हो जाती है. प्रोटीन मसल ग्रोथ और रिपेयर में भी मददगार होता है, जो एक्सरसाइज करते वक्त बहुत जरूरी है. सिद्धार्थ के मुताबिक, प्रोटीन पर फोकस करने करने से भूख कम हो सकती है और डाइटिंग को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है.

2. पानी पीते रहें

इसके बाद, वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहने की अहमियत पर जोर डालते है. अक्सर, जब हमें लगता है कि हम भूख महसूस कर रहे हैं, तो असल में हमारा शरीर प्यास का सिग्नल दे रहा होता है. जब भी आपको भूख लगे, एक गिलास पानी पी लेना क्रेविंग को कम करने और ओवरईटिंग से बचने में मदद कर सकता है. हाइड्रेशन एक ईजी लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन है जिसे कई लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में नजरअंदाज कर देते हैं.

3. एक्सरसाइज न छोड़ें

आखिर में सिद्धार्थ रेगुलर एक्सरसाइज को भी जरूरी मानते हैं. कसरत करना सिर्फ कैलोरी बर्न करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके बॉडी को टोन करता है, आपके मूड को सुधारता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. पूरे दिन इनएक्टिव रहना, चाहे सोफे पर हों या वर्कप्लेस पर, आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकता है. ज्यादा चलना और एक्टिव रहना एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के अहम हिस्से हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.