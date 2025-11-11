Advertisement
trendingNow12998281
Hindi Newsलाइफस्टाइल

44 साल के एक्टर की लिवर की बीमारी से हुई मौत, डॉक्टर सरीन से जानें किन गलतियों से सड़ जाता है जिगर!

साउथ सिनेमा के एक्टर अभिनय किंगर का 44 साल की उम्र में लिवर की बीमारी से निधन हो गया है. आइए जानते हैं किन खराब आदतों की वजह से लिवर खराब होता है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

44 साल के एक्टर की लिवर की बीमारी से हुई मौत, डॉक्टर सरीन से जानें किन गलतियों से सड़ जाता है जिगर!

तमिल फिल्मों के एक्टर अभिनय किंगर का सोमवार को निधन हो गया. 44 साल की बेहद कम उम्र में एक्टर की लिवर की बीमारी से मौत हो गई. एक्टर कई सालों से लिवर से जुड़ी बीमारी जुझ रहे थे. इलाज के बावजूद एक्टर की तबीयत बिगड़ गई. एक्टर लंबे समय से लिवर की बीमारी से जुझ रहे थे. वह काफी कमजोर हो गए थे, उनका वजन भी काफी कम हो गया था. आज के समय में यंग लोग भी लिवर डिजीज का शिकार हो रहे हैं. जो कि बेहद चिंताजनक है. आइए जानते हैं लिवर का ध्यान कैसे रखें. 

किन चीजों से होता है लिवर खराब 
जाने-माने डॉक्टर शिवकुमार सरीन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जंक फूड्स का सेवन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और शराब का अधिक सेवन करने से लिवर को नुकसान होता है. इस वजह से ज्यादातर लोग फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं. वहीं जिन लोगों को लगता है कि वह पतले हैं उन्हें फैटी लिवर नहीं हो सकता है यह गलतफहमी है लिवर की बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है. 

इन गलतियों से लिवर हो सकता है खराब 
डॉक्टर सरीन के अनुसार ज्यादा ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स का अधिक सेवन करने से लिवर डैमेज हो सकता है. लोगों को इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए , इसकी बजाए घर पर बना हेल्दी फूड खाना चाहिए. नींद की कमी से स्ट्रेस बढ़ता है जिस वजह से फैटी लिवर का रिस्क भी बढ़ता है. ज्यादा शराब का सेवन करने से लिवर डैमेज हो सकता है. बार-बार या ज्यााद दवाई खाने से भी लिवर को नुकसान हो सकता है. इन गलतियों की वजह से लिवर को नुकसान हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे स्वस्थ रखें लिवर 
डॉक्टर सरीन के अनुसार लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में 2 सेब का सेवन करना चाहिए. सेब का सेवन करने से लिवर हेल्दी रहता है. सेब लिवर को डिटॉक्स करता है वहीं बीमारियों से बचाव करता है. इसके अलावा डार्क कॉफी का सेवन करना चाहिए. बिना चीनी और दूध वाली कॉफी लिवर के लिए बेहद फायदेमंद होती है. रोजाना एक कप डार्क कॉफी पीने से फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस की समस्या कम हो सकती है. 

हेल्दी फूड्स 
लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए हेल्दी फूड्स का सेवन करें. हेल्दी फूड्स का सेवन करने से लिवर स्वस्थ रहता है वहीं रोजाना 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. साल में कम से कम एक बार तो लिवर की जांच जरूर करानी चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

एवरग्रीन है दादी-नानी के ये नुस्खे, डाइट में जरूर शामिल करें ये 3 चीज

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi blast
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
Delhi blast
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
Delhi blast
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
Gaganyaan mission
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज