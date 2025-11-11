44 साल के एक्टर की लिवर की बीमारी से हुई मौत, डॉक्टर सरीन से जानें किन गलतियों से सड़ जाता है जिगर!

तमिल फिल्मों के एक्टर अभिनय किंगर का सोमवार को निधन हो गया. 44 साल की बेहद कम उम्र में एक्टर की लिवर की बीमारी से मौत हो गई. एक्टर कई सालों से लिवर से जुड़ी बीमारी जुझ रहे थे. इलाज के बावजूद एक्टर की तबीयत बिगड़ गई. एक्टर लंबे समय से लिवर की बीमारी से जुझ रहे थे. वह काफी कमजोर हो गए थे, उनका वजन भी काफी कम हो गया था. आज के समय में यंग लोग भी लिवर डिजीज का शिकार हो रहे हैं. जो कि बेहद चिंताजनक है. आइए जानते हैं लिवर का ध्यान कैसे रखें.

किन चीजों से होता है लिवर खराब

जाने-माने डॉक्टर शिवकुमार सरीन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जंक फूड्स का सेवन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और शराब का अधिक सेवन करने से लिवर को नुकसान होता है. इस वजह से ज्यादातर लोग फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं. वहीं जिन लोगों को लगता है कि वह पतले हैं उन्हें फैटी लिवर नहीं हो सकता है यह गलतफहमी है लिवर की बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है.

इन गलतियों से लिवर हो सकता है खराब

डॉक्टर सरीन के अनुसार ज्यादा ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स का अधिक सेवन करने से लिवर डैमेज हो सकता है. लोगों को इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए , इसकी बजाए घर पर बना हेल्दी फूड खाना चाहिए. नींद की कमी से स्ट्रेस बढ़ता है जिस वजह से फैटी लिवर का रिस्क भी बढ़ता है. ज्यादा शराब का सेवन करने से लिवर डैमेज हो सकता है. बार-बार या ज्यााद दवाई खाने से भी लिवर को नुकसान हो सकता है. इन गलतियों की वजह से लिवर को नुकसान हो सकता है.

कैसे स्वस्थ रखें लिवर

डॉक्टर सरीन के अनुसार लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में 2 सेब का सेवन करना चाहिए. सेब का सेवन करने से लिवर हेल्दी रहता है. सेब लिवर को डिटॉक्स करता है वहीं बीमारियों से बचाव करता है. इसके अलावा डार्क कॉफी का सेवन करना चाहिए. बिना चीनी और दूध वाली कॉफी लिवर के लिए बेहद फायदेमंद होती है. रोजाना एक कप डार्क कॉफी पीने से फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस की समस्या कम हो सकती है.

हेल्दी फूड्स

लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए हेल्दी फूड्स का सेवन करें. हेल्दी फूड्स का सेवन करने से लिवर स्वस्थ रहता है वहीं रोजाना 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. साल में कम से कम एक बार तो लिवर की जांच जरूर करानी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

