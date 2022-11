Caffeine Side Effects: एक महीने के लिए चाय-कॉफी छोड़ने पर बॉडी में आते हैं ये 3 चेंजेज, आप भी हो जाएंगे हैरान

If You Give Up Caffeine for a Month: भारत ही दुनियाभर के अरबों लोगों के लिए दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक वो एक कप चाय या कॉफी नहीं पी लेते. इन हॉट ड्रिंक के शौकीनों की कोई कमी नहीं है, वो दिन में कई बार इनका सेवन करते हैं. इससे मन तरोताजा हो जाता है और शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन चाय-कॉफी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है जो कई तरह कि परेशानियां पैदा करता है. अगर कहा जाए कि आप ये पेय पदार्थ को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो ये काफी लोगों लिए नामुमकिन सा होगा, क्योंकि ये लत बन चुकी है. आइए जानते हैं कि अगर कोई शख्स एक महीने के लिए चाय-कॉफी से तौबा कर लेता है तो उसके शरीर में क्या-क्या चेंजेज आ सकते हैं.

कैफीन छोड़ने पर होगा ऐसा असर

1. ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल

चाय और कॉफी भले ही हमें थकान से राहत दिलाता है, लेकिन इसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है. इन पेय पदार्थ में कैफीन पाया जाता है, इसलिए अगर आप एक महीने के लिए चाय-कॉफी पीना छोड़ देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा और हाई बीपी की शिकायत दूर हो जाएगी.

2. आएगी सुकून की नींद

चाय छोड़ने पर आपके स्लीप पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, याद कीजिए कि आप बचपन में कितनी देर सोते थे, लेकिन बड़े होने पर आपको कैफीन युक्त पेय पदार्थों की आदत लग गई और फिर आपको नींद में दिक्कतें आने लगी. चाय-कॉफी छोड़ने के हफ्ते के अंदर आपकी नींद में जबरदस्त सुधार होता हुआ दिखाई देगा. एक महीने में आप खुद बड़ा फर्क महसूस कर पाएंगे. चूंकि कैफी हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देता है, इसलिए चाय-कॉफी पीने से नींद भाग जाती है.

3. दांतो में आएगी सफेदी

चाय-कॉफी जैसी गर्म चीजें हमारे दांतों के लिए काफी नुकसानदेह हैं, ये न सिर्फ उनकी रंग छीन लेती है, बल्कि उसे कमजोर भी करती हैं. अगर आप एक महीने के लिए चाय कॉफी पीना छोड़ देंगे तो आपके दांतो के बड़े नुकसान से बच जाएंगे और फिर इसमें नई सफेदी आने लगेगी. चाय-कॉफी थोड़ा एसिडिक होता है जो दांतो के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे छनछनाहट भी पैदा हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

