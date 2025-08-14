टी लवर्स ध्यान दें! आपकी ये 3 गलतियां बिगाड़ सकती हैं सेहत, आज से ही इन्हें कहें अलविदा

Tea Health Tips: क्या आप भी चाय के दीवाने हैं? अगर हां तो यह खबर खास आपके ही लिए है. चाय हमारे दिन की थकान मिटाने और मूड फ्रेश करने का सबसे आसान तरीका है. लेकिन चाय का ज्यादा सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. अक्सर लोग इस बनाने और पीने के समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं जो सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं. वहीं अगर आप दिनभर में कई बार चाय पीते हैं तो इन गलतियों से बचना और भी जरूरी हो जाता है. गलत तरीके से बनाई या गलत समय पर पी गई चाय डाइजेशन को खराब कर सकती है साथ ही नींद में भी बाधा डाल सकती है. इसलिए अगर आप चाय के असली स्वाद लेना चाहते हैं तो इन गलतियों को आज से ही सुधार लें.

चाय पीने से जुड़ी ये गलतियां कभी ना करें

फेमस न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए चाय से जुड़ी कुछ सावधानियां बताई हैं. न्यूट्रिशनिस्ट किरण ने इस वीडियो में बताया है कि कौन सी 3 गलतियां हैं जिनको टी लवर्स को बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए. आइए जानते हैं.

चाय बनाने के दौरान बहुत से लोग पतीले में सबसे पहले दूध डालते हैं, जोकि चाय बनाने का सही तरीका नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जो एंटी-ऑक्सीडेंट्स को बाइंड करते हैं. ऐसे में चाय बनाने का सही तरीका है कि पानी में सबसे पहले चायपत्ती डालकर उबालनी चाहिए और सारी चीजें डाल देने के बाद आखिरी में दूध डालना चाहिए.

अगर आप भी चाय बनाने के बाद छानने के लिए प्लास्टिक की छन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए. अक्सर लोग प्लास्टिक की छननी से चाय छानते हैं, जबकि न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. प्लास्टिक की छननी से चाय छानी जाए तो प्लास्टिक कंपाउंड्स छननी से चाय में आ जाते हैं. इससे शरीर में कई गंभीर बीमारी होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए अब से चाय छानने के लिए प्लास्टिक की छननी के बजाय स्टील की छननी का प्रयोग करना शुरू करें.

बहुत से लोग चाय एक बार बना लेते हैं और कई बार गर्म करके चाय पीते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही इस आदत को बाय-बाय कहें. चाय जब कई बार गर्म की जाती है तो इससे चाय का एसिड कंटेंट बढ़ सकता है. इससे पेट की दिक्कतें खासतौर से एसिडिटी की समस्या हो सकती है. इसीलिए चाय को बार-बार गर्म करके पीने से बचें. कोशिश करें कि हमेशा ताजा चाय बनाकर पीनी चाहिए.