Advertisement
trendingNow12974336
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बेटी को बनाएं स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस, हर माता-पिता को लड़कियों को सिखाएं ये 3 जरूरी बातें..

Life Lessons for Daughters: आज के समय में बेटी को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस बनाना बेहद जरूरी है. ऐसे में माता-पिता को बेटियों को कुछ चीजें सिखाना बेहद जरूरी होता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटी को बनाएं स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस, हर माता-पिता को लड़कियों को सिखाएं ये 3 जरूरी बातें..

Life Lessons for Daughters: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी कॉन्फिडेंट, समझदार और लाइफ के हर परिस्थिति का सामना करने वाली बने. लेकिन इसके लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सही परवरिश और सोच भी जरूरी होती है. एक बेटी को मजबूत बनाने का मतलब उसे खुद पर भरोसा करना सिखाना है. इस खबर में हम आपको वो चार जरूरी सबक बातएंगे जो हर माता-पिता को अपनी बेटी को जरूर सिखाना चाहिए..

 

खुद पर भरोसा करना सिखाएं
कॉन्फिडेंस की नींव 'खुद पर विश्वास' से शुरू हो जाता है. ऐसे में अपनी बेटी को हर छोटे-बड़े काम का हिस्सा बनाएं, ताकि उसे हर बात पर अपनी राय देने का मौका मिले. ऐसे में अगर वह गलती भी करें, तो उसे डांटने के बजाय सिखाएं कि गलतियां सीखने का हिस्सा है. साथ ही उसकी तारीफ करें, जब भी वह खुद कोई फैसला लेती है और नई चीजें आजमाती है. बच्चे जब अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो वह लाइफ की सारी चुनौतियों का सामना मजूबती से करने लगते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

'ना' कहना सिखाएं
बहुत सी लड़कियां दूसरों की खुशी के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा लेती हैं. ऐसे में उसे समझाएं कि ना कहना गलत नहीं है. स्कूल में, दोस्तों के बीच या किसी रिश्ते में भी कोई कुछ गलत बोले तो उसे बोलना जरूरी है. ऐसा करने से आगे चलकर उसे सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी बॉडरिज का महत्व समझना जरूरी है. 

 

मेहनक और कॉन्फिडेंस का महत्व
अपनी बेटी को ये सिखाएं कि किसी भी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड न रहें. उसे अपने काम को खुद करना खुद सिखाएं, चाहे वह छोटी जिम्मेदारी हो या बड़ी. उसे सिखाएं कि सफलता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि मेहनत से मिलती है. वहीं जब बेटी अपनी मेहनत से कुछ हासिल करती है, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है. 

 

Disclaimer
प्रिय पाठक हमारी खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. ये खबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है. जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Raising confident daughtersstrong daughters

Trending news

इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब