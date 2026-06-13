अक्सर घर के बड़े बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं. बच्चों को सच बोलने की सीख देनी भी चाहिए. लेकिन कुछ कंडीशन में बच्चों का सच बोलना उन्हें मुश्किल में डाल सकता है. कुछ कंडीशन में झूठ बच्चों को बचा सकता है. माता-पिता को अपने बच्चों को कुछ जरूरी सुरक्षा के लिए झूठ बोलना सीखना चाहिए. ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सकें. आइए जानते हैं उन झूठ के बारे में जिसे बच्चों को सीखना चाहिए.
घर के बच्चों को अक्सर सिखाना चाहिए कि सच बोले, सच बोलना जरूरी भी है. लेकिन कुछ मौके पर बच्चों को झूठ भी बोलना चाहिए. घर पर अगर कोई अनजान इंसान दरवाजा खटखटाए तो बच्चें ये ना बोले कि वह घर पर अकेले नहीं है. बल्कि बोल दे मम्मी पापा घर पर उन्हें बुलाता है. ऐसे में अनजान इंसान का अगर इरादा गलत होगा तो उसका हौसला कम हो जाएगा.
बच्चों को चॉकलेट, खिलौने और दूसरी चीजों की तरफ बहुत ही तेजी से आकर्षित हो जाते हैं. कई बार लोग चॉकलेट और खिलौने का फायदा उठाकर बच्चों को बहलाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में बच्चों को सिखाएं कि वह अनजान लोगों से किसी तरह की चीज ना लें. अगर कोई प्रेशर डालकर आपको चॉकलेट दे रहा है तो उन्हें बोल दें कि मम्मी-पापा यहीं पास में है. ऐसे में वह गलत इरादे वाला इंसान बच्चे से दूर हो जाएगा.
बच्चे अक्सर स्कूल, ट्यूशन और पार्क जाते हैं. ऐसे में इस दौरान कोई अनजान इंसान बच्चों को लिफ्ट देते हैं तो बच्चों के बताएं के उनकी गाड़ी या कार में नहीं बैठना चाहिए. बल्कि वह तुरंत वहां से हट जाएगा. बोल दे कि मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ रहे हैं. इसके अलावा इस कंडीशन में बच्चे चिल्लाकर आसपास मदद के लिए लोगों को बुला सकते हैं.
कई बार लोग बातचीत में बच्चों से उनकी पर्सनल जानकारी जैसे स्कूल का नाम, घर का पता और फोन नंबर पूछ लेते हैं. ऐसे में बच्चों को सिखाएं जब कोई अनजान इंसान आपके किसी तरह के सवाल करता है तो उस दौरान उन्हें कुछ ना बताएं. इसस आदत से बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं.
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