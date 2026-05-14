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Hindi Newsलाइफस्टाइलशादी से लेकर फेयरवेल पार्टी तक, तमिलनाडु के Gen Z खरीद रहे हैं सीएम का आउटफिट, सफेद शर्ट-ब्लैक ट्राउजर लुक हुआ सुपरहिट

शादी से लेकर फेयरवेल पार्टी तक, तमिलनाडु के Gen Z खरीद रहे हैं सीएम का आउटफिट, सफेद शर्ट-ब्लैक ट्राउजर लुक हुआ सुपरहिट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना था. उनका ये लुक काफी वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें Gen Z का सीएम बता रहे हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 14, 2026, 08:03 PM IST
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शादी से लेकर फेयरवेल पार्टी तक, तमिलनाडु के Gen Z खरीद रहे हैं सीएम का आउटफिट, सफेद शर्ट-ब्लैक ट्राउजर लुक हुआ सुपरहिट

तमिलनाडु की राजनीति में इससे पहले भी कई बड़े बदलाव आ चुके हैं. लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर थलापति विजय जिस तरह नजर आए उनका लुक चर्चा में बन गया है. विजय का फैशन इन दिनों काफी ट्रेंड में है. सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक ब्लेजर में विजय ने ना केवल मुख्यमंत्री की शपथ ली हैं बल्कि उन्हों साउथ की ट्रडिशनल छवि में भी बदलाव किया है. दरअसल साउथ में खासकर द्रविड़ राजनीती में नेता लंबे समय से धोती-शर्ट में नजर आए हैं. एमजीआर से लेकर स्टालिन हर कोई धोती और शर्ट में नजर आएं. विजय ने परंपरा को बदलते हुए प्रोफेशनल लुक कैरी किया है. उनका कॉर्पोरेट स्टाइल इन दिनों वायरल हो रहा है. लोग उन्हें जेन जी का सीएम बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर उनका लुक वायरल 

सीएम विजय का नया लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. केवल वायरल नहीं बल्कि उनके लुक के कपड़े बिक रहे हैं. कई यंग लोग उनके लुक्स से इंस्पायर्ड आउटफिट को खरीद रहे हैं. सीएम के लुक का बुरा पैकेज लगभग 3999 में मिल रहा है. इसमें ब्लैक शूज, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक ब्लेजर शामिल है. यंग लोग इस आउटफिट को खरीद ऑफिस का इंटरव्यू दे रहे हैं. 

कॉलेज स्टूडेंट कर रहे हैं शॉपिंग 

कॉलेज स्टूडेंट भी सीएम विजय जैसा प्रोफेशनल आउटफिट खरीद रहे हैं. कॉलेज स्टूडेंट अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए विजय के शपथ ग्रहण लुक को फॉलो कर रहे हैं. यंग लोगों में विजय का फैशन काफी वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर सीएम लुक काफी डिमांड में है. 

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शादी में पहने की तैयारी 

कॉलेज स्टूडेंट फेयरवेल पार्टी तो 28 साल के यंग लोग अपनी शादी के लिए विजय का लुक कैरी कर रहे हैं. अपनी शादी में सीएम विजय इंस्पायर्ड  सफेद शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक ट्राउजर पहनने की सोच रहे हैं. युवाओं में विजय का ये प्रोफेशनल लुक सुपरहिट हो गया है. लोगों को नए सीएम का ये अवतार काफी पसंद आ रहा है. 

सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में दिया संदेश 

सीएम विजय ने अपने नए लुक से ये संकेत दिा है कि अब राजनीति पुरानी परंपरा के सहाने नहीं चलेगी. उन्होंने अपने लुक से संदेश दिया है कि अब शहरी, ग्लोबल और युवा सोच पर अधिक काम होगा. उन्होंने जेन-जी को संदेश दिया है कि राजनीति उनकी भाषा और कल्चर को समझ रही है. 

 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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