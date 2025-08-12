होटल के सफेद तौलिये और चादर के रंग में छुपा है बड़ा राज, 90% लोगों को नहीं पता होगा इसके पीछे का सच!

जब भी कभी हम किसी होटल में रुकते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले वहां की सफाई और व्यवस्था पर जाती है. इसी में एक अहम भूमिका निभाते हैं सफेद तौलिये और बेडशीट. ये सिर्फ आरामदायक दिखने के लिए नहीं, बल्कि इनके सफेद रंग के पीछे एक खास कारण होता है. क्या आप जानते हैं कि क्यों होटल अपने मेहमानों के लिए हमेशा सफेद तौलिये और चादर चुनते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं.
जानिए क्या है सफेद बेडशीट और टॉवल के पीछे की वजह
साफ-सफाई का भरोसा
सफेद रंग पर छोटी से छोटी गंदगी और दाग साफ दिखाई देते हैं, ऐसे में अगर चादर या तौलिया गंदा हो, तो इसे आसानी से देखकर साफ किया जा सकता है. इस वजह से सफेद तौलिये और चादरें समय-समय पर धोए और बदले जाते हैं, जिससे मेहमानों को साफ-सफाई का भरोसा हो सके. ये तरीका होटल और कस्टमर दोनों के लिए फायेमंद साबित होता है
लक्जरी का एहसास
सफेद रंग होटल को शाही और शानदार लुक देता है, जिससे मेहमान को खास महसूस होता है. एक वजह यह भी है कि ज्यादातर होटल में चादर हमेशा सफेद रंग की होती है इसके साथ ही सफेद रंग होटल को शानदार लुक देता है. साथ ही यह कलर सादगी और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. होटल में सफेद बेडशीट और टॉवल एक साफ-सुथरा और आरामदायक माहौल बनाते हैं, जो मेहमानों को स्पेशल फील कराता है. यह कलर हर डेकोर के साथ मेल भी खाता है और कमरे को सुंदर बनाता है.
मिलता है मानसिक सुकून
सफेद रंग की एक और खासियत होती है यह मन को सुकून देता है और मानसिक आराम मिलता है, जिससे मेहमान खुद को रिलैक्स महसूस करता है. इसलिए भी होटल में सफेद चादर और तौलिए रखे जाते हैं.
साफ करना आसान
सफेद कपड़े को धोना और सफाई रखना भी आसान होता है. इन्हें आसानी से ब्लीच किया जा सकता है, जिससे दाग-धब्बे आसानी से दूर हो जाते हैं और कपड़े लंबे समय तक नए जैसे चमकते बने रहते हैं. रंगीन कपड़ों के मुकाबले सफेद कपड़े ज्यादा टिकाऊ और साफ-सुथरे रहते हैं.
सफेद कलर कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है. ऐसे में इन्हें बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे होटल का पैसा बचता है.
कमरे को बड़ा दिखाना
इन सब के साथ ही सफेद रंग रोशनी को अच्छे से दिखाता है, जिससे कमरा और भी खुला-खुला और बड़ा दिखाई देता है. इन्हीं कारणों से ज्यादातर होटल में चादर और तौलिए सफेद रंग के रखे जाते हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले 19वीं सदी में बड़े-बड़े लग्जरी होटलों में सफेद लिनन (चादरें और तौलिए) का इस्तेमाल किया गया था, ताकि साफ-सफाई दिखे. तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है.