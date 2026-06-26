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पीसीओडी को योग और आहार से नियंत्रित करने का सही तरीका

आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में बेकार खानपान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण हार्मोन का इंबैलेंस होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। अधिकतर औरतों और लड़कियों में पीसीओडी (पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज) एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। पहले यह प्रॉब्लम कम एज में बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन आज कल 15से 35 साल की लड़कियां इस परेशानी से जूझ रही हैं।

Written ByMaulana Muhammad Sajid Rashidi
Published: Jun 26, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:03 PM IST
पीसीओडी को योग और आहार से नियंत्रित करने का सही तरीका

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Maulana Muhammad Sajid Rashidi

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प्रेसिडेंट- ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन

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