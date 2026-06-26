पीसीओडी को योग और आहार से नियंत्रित करने का सही तरीका

आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में बेकार खानपान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण हार्मोन का इंबैलेंस होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है. अधिकतर औरतों और लड़कियों में पीसीओडी (पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज) एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है. पहले यह प्रॉब्लम कम एज में बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन आज कल 15से 35 साल की लड़कियां इस परेशानी से जूझ रही हैं.
पीसीओडी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिसे सिर्फ दवाओं के सहारे ही ठीक किया जा सके. सही जीवन जीने का तरीका सही ख़ान-पान और रोज़ योगाभ्यास को करने से इसके सिम्प्टम को कम किया जा सकता है. कई लेडीजों ने योग और खानपान में सुधार करके अपने पीरियड को सही किया है और हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेज फील किए हैं.
पीसीओडी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसमें ओवरी सही से काम नहीं कर पाते. जिससे अंडों का साइज सही से नहीं बढ़ पाता और ओवरी में छोटी-छोटी सिस्ट बनने लगती हैं. बॉडी में मेल हार्मोन एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं.
* अनियमित पीरियड
* वजन बढ़ना
* चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल आना
* चेहरे पर पिंपल्स होना
* बालों का झड़ना
* स्किन का काला पड़ना
* टायर्ड और वीकनेस होना
* मूड स्विंग और स्ट्रेस होना
अगर सही समय से इस प्रॉब्लम पर ध्यान न दिया जाए, तो फ्यूचर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कन्सीव ना कर पाना जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है.
पीसीओडी में योग करना इतना क्यों जरूरी है?
योग केवल हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल ही नहीं बनाता है. यह हार्मोन का बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत हेल्प करता है. योग स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है और शरीर के अंदर काम करने वाली ग्लैंड को भी एक्टिव करता है.
आपका तनाव जब कम होता है, तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर सही रहता है, जिससे और हार्मोन भी बैलेंस होने लगते हैं. यही कारण है कि पीसीओडी से परेशान हो रही हमारी बहनों को नियम से योग करने को कहा जाता है.
1. भद्रासन
यह आसन पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है और रीप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्पफुल माना जाता है.
2. तितली आसन
तितली आसन औरतों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है. यह हिप्स और पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाता है और रीप्रोडक्टिव सिस्टम के काम को अच्छा बनाता है .
3. भुजंगासन
भुजंगासन आपके पेट और कमर के हिस्से को एक्टिव करता है. इससे शरीर में एनर्जी बढ़ती है और आपके हार्मोन भी बैलेंस रहते है.
4. सेतु बंधासन
यह आसन थायरॉइड और रीप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव करने में अच्छा माना जाता है. रोज़ इसे करने से स्ट्रेस कम होता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है.
5. बालासन
बालासन आपके मन को शांत करता है और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है. आप जानते है पीसीओडी में स्ट्रेस एक बड़ा कारण माना जाता है, इसलिए यह आसन बहुत ही अच्छा होता है.
6. सूर्य नमस्कार
रोज 5 से 12 चक्र सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी से कैलोरी बर्न होती है, वेट बैलेंस रहता है और पूरे शरीर का कसरत भी हो जाता है.
प्राणायाम का महत्व भी है पीसीओडी में
योगासनों के साथ प्राणायाम भी बहुत जरूरी होते हैं.
अनुलोम-विलोम प्राणायाम
आपके शरीर में यह एनर्जी को बैलेंस करता है और मेंटल पीस देता है.
भ्रामरी प्राणायाम
भ्रामरी स्ट्रेस ,एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ अच्छी बनाता है .
नाड़ी शोधन प्राणायाम
यह प्राणायाम हार्मोन को बैलेंस करता है और मेंटल स्टैबिलिटी लाता है.
रोज़ 15 से 20 मिनट प्राणायाम करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है.
पीसीओडी में आपका खानपान कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं
योग के साथ-साथ सही खानपान भी बहुत जरूरी होता है. गलत खाना पीसीओडी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है. वहीं. सही खानपान इसे कम करने में हेल्प करता है.
आपके लिए फाइबर युक्त खाना जरूरी है
हरी सब्जियां, सलाद, फल, अंकुरित अनाज और साबुत अनाज फाइबर इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं. ये डाइजेशन को अच्छा बनाते हैं और इंसुलिन को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं.
आपको अच्छी मात्र में प्रोटीन लेना जरूरी है
दालें, पनीर, टोफू, चना, राजमा, मूंग और सोयाबीन जैसे खाने की चीज़ें शरीर को जरूरी प्रोटीन देते हैं. इससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और वजन भी नहीं बढ़ता है.
आप हेल्दी वसा का उपयोग जरूर करें
अलसी के बीज, अखरोट, बादाम और कद्दू के बीज बॉडी को जरूर अच्छे फैट देते हैं, जो हार्मोन को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं.
सही से पानी पिएं
दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए. इससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म अच्छा बन रहता है.
* कोल्डड्रिंक और मीठे पीने वाली चीज़ें
* बहुत ज़्यादा चीनी
* मैदा से बनी चीजें
* जंक फूड और फास्ट फूड
* तले हुए खाने की चीज़ों से
* देर रात खाना खाने से .
* बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल .
इन चीजों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, जो पीसीओडी की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है.
जीवन जीने के तरीके में बदलाव लाना भी जरूरी है
पीसीओडी को सही करने के लिए केवल योग और सही ख़ानपान ही नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल में चेंजेज़ लाना जरूरी है.
* डेली कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें.
* रात में 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लें.
* मोबाइल और स्क्रीन का यूज कम करें.
* स्ट्रेस कम करने के लिए ध्यान करें.
* खाने का और सोने का समय निश्चित करें.
निष्कर्ष
पीसीओडी की दिक्कत आज के टाइम में औरतों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्थ की परेशानी बनती जा रही है, लेकिन सही समय पर ध्यान दिया जाए, तो इसे आप बहुत हद तक ठीक कर सकते है. नियम से योग ,प्राणायाम, सही खानपान और बढ़िया जीवनशैली अपनाकर हार्मोन को बैलेंस किया जा सकता है. इसे अगर आप लगातार करते हैं, तो इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा .पीसीओडी से जो महिलाएं परेशान है उन्हें दवाओं के साथ-साथ योग और नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि वो हेल्थी,एनर्जेटिक और बैलेंस्ड जीवन जी सकें.