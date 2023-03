Detoxification: बीमारियों का घर हैं बॉडी के टॉक्सिंस, इस तरह खुद को करें सेफ

How To Detoxify Your Body: भारत में कई लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो नहीं करते और कुछ भी उल्टा पुल्टा खाने लगते हैं. इशकी वजह से शरीर में टॉक्सिन्स (Toxins) की मात्रा काफी बढ़ जाती है, विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर के लिए बिलकुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि ये तमाम तरह की परेशानियां पैदा करते हैं. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने बताया कि कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से हम अपने शरी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, और इसे अपनाना भी बेहद आसान है.