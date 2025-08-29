‘नो मेकअप लुक’ में भी होता है जमकर मेकअप, जानिए फिर भी इसे इस नाम से क्यों जानते हैं हम?

No Makeup Look: आजकल ब्यूटी ट्रेंड्स में एक टर्म खूब सुनने को मिलता है- नो मेकअप लुक. नाम सुनते ही लगता है कि इसमें मेकअप का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सच ये है कि इस लुक को पाने के लिए भी अच्छे-खासे मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. फर्क बस इतना है कि इसे इस तरह से किया जाता है कि चेहरा नैचुरल और ग्लोइंग दिखे, जैसे आपने कोई मेकअप लगाया ही न हो. यही वजह है कि इस ट्रेंड को “नो मेकअप लुक” कहा जाता है.

असल में क्या है ‘नो मेकअप लुक’?

नो मेकअप लुक का मतलब है चेहरे को हल्के-फुल्के और नेचुरल तरीके से निखारना. इसमें हैवी फाउंडेशन, डार्क लिपस्टिक या डार्क आईशैडो की जगह हल्की और न्यूड शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है. चेहरे पर ऐसा इफेक्ट बनाया जाता है कि आपकी असली स्किन ही ग्लो कर रही हो.

क्यों होता है इसमें भी मेकअप?

1. स्किन टोन को इवन करना

इसके लिए हल्का फाउंडेशन, बीबी/सीसी क्रीम या कंसीलर लगाया जाता है ताकि दाग-धब्बे छिप सकें.

2. ग्लोइंग स्किन का इफेक्ट

लिक्विड हाईलाइटर या डीवी फिनिश फाउंडेशन से चेहरा नैचुरल तरीके से चमकता हुआ दिखाया जाता है.

3. आंखों को नैचुरल पर डिफाइन करना

हल्का मस्कारा और ब्राउन आईशैडो से आंखों को गहराई दी जाती है.

4. लिप्स पर न्यूड शेड्स

होंठों पर पिंक, पीच या न्यूड टोन की लिपस्टिक या ग्लॉस लगाया जाता है ताकि लुक सॉफ्ट और सिंपल लगे.

5. आई ब्रो का शेप

ब्रो पेंसिल से हल्का टच दिया जाता है ताकि फेस ज्यादा डिफाइन लगे.



इसे “नो मेकअप लुक” ही क्यों कहा जाता है?

इसमें मेकअप को छिपाकर लगाया जाता है, ताकि लगे कि आपने कुछ नहीं किया.

ये लुक सिंपल और एलिगेंट लगता है, इसलिए इसे “नो मेकअप” नाम दिया गया है.

इस ट्रेंड का मकसद चेहरे की असली खूबसूरती को उभारना होता है, न कि उसे पूरी तरह बदल देना.



क्यों है ये इतना पॉपुलर?

1. ये लुक ऑफिस, कॉलेज या कैज़ुअल आउटिंग के लिए परफेक्ट है.

2. चेहरे को ताजा और नैचुरल दिखाने की वजह से ये हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है.

3. सेलिब्रिटीज और इंफ्लूएंसर्स इसे अपनाकर अक्सर अपने फैंस को इंस्पायर करते हैं.