जूं का करें जड़ से सफाया! इन 2 घरेलू उपायों से पाएं खुजली और डैंड्रफ से राहत

Healthy Hair Tips: सिर में जूं होना एक आम समस्या बन गई है. लेकिन एक बार जूं हो जाए, तो वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में असर डालती है. बालों में चिपकी लीखें और खुजली इंसान को चिड़चिड़ा भी बना देते हैं. आयुर्वेद के अनुसार सिर की स्किन में गंदगी और ज्यादा पसीना आने लगता है, तो जूं जैसी समस्या शुरू हो जाती है. ऐसे में कुछ नेचुरल चीजें मिलकर इस समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकती है.

नारियल के तेल और नीम के बीज

इन समस्याओं को दूर करने के लिए नारियल के तेल और नीम के बीजों के मिश्रण को सबसे असरदार उपाय माना गया है. आयुर्वेद में नीम को कृमिघ्न यानी कीड़े और परजीवी नष्ट करने वाला कहा गया है. नीम के बीजों में ऐसे कड़वे तत्व पाए जाते हैं, जो जूं के लिए जहर की तरह काम करते हैं. वहीं दूसरी तरफ नारियल तेल सिर की स्किन को पोषण देता है और बालों की जड़ों तक गहराई से पहुंचकर जूं के सांस लेने के रास्ते को बंद कर देता है.

कैसे बनाएं ये मिश्रण?

जब नारियल तेल को मीडियम आंच पर गर्म करके उसमें नीम के बीज डाले जाते हैं और उसे कुछ दिनों तक रखा जाता है, तो नीम के औषधीय गुण तेल में पूरी तरह घुल जाते हैं. यह तेल जब सिर पर लगाया जाता है, तो सबसे पहले जूं की बाहरी परत को कमजोर करता है. जूं सांस लेने के लिए बहुत छोटे पोर्स पर निर्भर होती हैं. तेल इन छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे जूं धीरे-धीरे मरने लगते हैं.

नीम के बीजों का असर

नीम के बीजों का कड़वापन लीखों पर भी असर करता है, जिससे वे बालों से ढीली पड़ने लगती हैं और दोबारा जूं पैदा नहीं हो पाते. विज्ञान के अनुसार, नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण सिर की स्किन में होने वाले इंफेक्शन को भी कम करते हैं. इसके रोजाना इस्तेमाल से चार से पांच हफ्तों में जूं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं.

वैसलीन और कपूर का मिश्रण

वैसलीन और कपूर का मिश्रण भी इस समस्या को दूर करने में असरदार होता है. आयुर्वेद की माने तो कपूर को शीतल, कीटाणुनाशक और खुजली शांत करने वाला माना गया है. ऐसे में कपूर की तेज खुशबू और उसकी गर्म तासीर जूं के लिए नुकसानदायक होती है. वहीं वैसलीन एक गाढ़ा पदार्थ है, जो जूं को बालों में फंसाकर उनकी गति रोक देता है. जब वैसलीन और कपूर को मिलाकर सिर की त्वचा पर लगाया जाता है, तो यह मिश्रण जूं के शरीर को ढक देता है. इससे जूं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे कुछ ही समय में मर जाते हैं.

वैसलीन का इस्तेमाल

वैसलीन जूं के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करती है, जबकि कपूर उसके नर्वस सिस्टम पर असर डालता है. कपूर की खुशबू जूं को सिर से दूर भगाने का काम भी करती है. यही कारण है कि इसके इस्तेमाल के बाद जब बालों को धोकर कंघी की जाती है, तो मरी हुई जूं और लीखें आसानी से निकल जाती हैं. साथ ही, कपूर सिर की खुजली और डैंड्रफ को भी कम करता है, जिससे स्किन को राहत मिलती है.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.