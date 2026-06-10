सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी में मिला लें ये 2 चीज, बालों को मिलेगा बरगंडी कलर

आज के समय में अधिकतर लोग छोटी उम्र में सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बाल को छिपाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. भारत में प्राचीन समय से सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है. सफेद बालों को छिपाने के लिए आप बालों में मेहंदी लगा सकते हैं. मेहंदी लगाने से बाल ऑरेंज कलर के हो जाते हैं. ऐसे में लोग बालों में मेहंदी लगाने से बचते हैं.
बालों को पोषण देखने के लिए लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं. बालों को खूबसूरत रेड और बरगंडी कलर लगाने के लिए आप मेहंदी में ये 2 चीज मिला सकते हैं. इस खास इंग्रेडिएंट्स को मिला से आपके बालों में खूबसूरत रेड कलर आएगा. खूबसूरत रेड कलर के लिए आप मेहंदी में ये 2 इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं.
बालों में बरगंडी कलर देने के लिए आप मेहंदी में चुकंदर का रस मिला सकते हैं. मेहंदी में चुकंदर का रस मिलाने से बालों में गहरा रेड कलर आएगा. बिना किसी केमिकल आपके बाल नेचुरल रेड नजर आएंगे. इसके अलावा चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों को हेल्दी बनाने में मददगार है.
बालों में हल्का ब्राउन शेड के लिए आप मेहंदी में कॉफी मिला सकते हैं. इसके लिए आप एक बाउल में पानी लें. इसके बाद इसमें कॉफी मिला लें. इसके बाद इसमें मेहंदी मिला लें. इसके बाद इस मेहंदी को बालों में लगा लें. इससे बालों को खूबसूरत ब्राउन कलर मिलेगा.
बालों को सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए आप मेहंदी में मेथी और चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेथी दाना को एक रात पहले पानी में भिगोकर रख दें. अगले दिन इसे पीसकर फाइन पेस्ट बाना लें. इसके बाद इससे छान लें. अब इसके बाद चुकंदर को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें. अब इसे मेथी के पेस्ट में मिला दें. इसके बाद इसमें मेहंदी पाउडर डालकर घोल तैयार कर लें. 1 से 2 घंटे बाद मेहंदी को बालों में लगा लें.
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