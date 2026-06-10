Add Zee Business As A Preferred Source
App

सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी में मिला लें ये 2 चीज, बालों को मिलेगा बरगंडी कलर

आज के समय में सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग मेहंदी लगाते हैं. मेहंदी लागने से बाल ऑरेंज कलर के हो जाते हैं. ऐसे में आप मेहंदी में ये 2 चीज मिला सकते हैं. इससे आपके बाल रेड कलर के हो सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 10, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:49 PM IST
सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी में मिला लें ये 2 चीज, बालों को मिलेगा बरगंडी कलर

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स, क्या यहां बसने पर मिलेगी छूट?
income tax free state5 min ago
2
lifestyle13 min ago
3
pok14 min ago
4
mp news21 min ago
5
FIFA World Cup 202622 min ago