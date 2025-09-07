रात को दिखने में होती है समस्या? इन घरेलू नुस्खों से नाइट ब्लाइंडनेस से पाएं राहत

Night Blindness: नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी भी कहते हैं, यह एक आम लेकिन आमतौर पर इग्नोर की जाने वाली समस्या है. इस दौरान व्यक्ति को रात में या कम रोशनी में साफ से न दिखने की समस्या होती है. इसके कई कारण हो सकते हैं, सबसे बड़ा कारण शरीर में विटामिन A की कमी होती है. हालांकि कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको 4 असरदार उपाय बताएंगे, जो आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर बना सकता है.

गाजर

आपकी आंख की रोशनी को तेज करने के लिए गाजर बेहद फायदेमंद होता है. दरअसल गाजर में विटामिन A और बीटा-कैरोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है. आप गाजर को कई तरह से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आप रोजाना एक गिलास ताजा गाजर का जूस पी सकते हैं या कच्ची गाजर खा सकते हैं. यह आंखों के लिए फायदेमंद होता है. आप चाहें तोगाजर को सलाद में या हल्की सब्जी के साथ खा सकते हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां पोषण से भरपूर होती है. पालक, मेथी, सरसों का साग जैसी हरी सब्जियां ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन जैसे तत्वों से भरपूर होती है, जो आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है. ऐसे में हरी पत्तेदार सब्जियां आपकी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. इसलिए हर दिन के खाने में एक बार हरी सब्जियां जरूर खाएं या आप चाहें तो इसका सूप या पराठा भी बनाकर खा सकते हैं.

देशी घी और आंवला

बचपन आपकी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पोषक तत्वों से भरपूर आंवला और देशी घी शरीर में विटामिन A को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करने में मदद करता है. इसलिए रोज सुबह 1 चम्मच आंवला चूर्ण को आधे चम्मच देशी घी और शहद के साथ मिलाकर खा लें. ऐसा करने से आंखें मजबूत होती हैं और नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या से राहत मिलती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.