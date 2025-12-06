Advertisement
किडनी को डैमेज होने नहीं देते हैं ये फूड्स, गुर्दे के सड़ने का रिस्क हो सकता है कम!

किडनी शरीर का सबसे जरूरी अंग है, किडनी शरीर में फिल्टर की तरह का काम करता है. किडनी में खराबी होने पर शरीर पर बुरा असर पड़ता है. किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं. 

 

Dec 06, 2025
किडनी का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है. स्वस्थ किडनी यानी स्वस्थ शरीर, किडनी में किसी भी तरह की खराबी होने पर पूरे शरीर पर इसका असर दिखता है. किडनी में दिक्कत होने पर शरीर के वेस्ट और टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं जिससे कई शरीर को काफी नुकसान हो सकता है. अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यू ऑफ हेल्थ की स्टडी के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटीर कंपाउंड वाले न्यूट्रिएंट्स का सेवन करने से किडनी को फायदा मिलता है. 

ब्लूबेरीज 
ब्लूबेरीज साइज में भले ही छोटी होती है लेकिन किडनी की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. ब्लूबेरी में एंटीऑक्सिडेंट, पोटैशियम पाया जाता है जो कि वैस्कुलर फंक्शन को बेहतर बनाता है. किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना आधा कप ब्लूबेरी का सेवन कर सकते हैं. 

फैटी फिश 
सीफूड्स और फैटी फिश में ओमेगा 3 पाया जाता है जो कि ckd के रिस्क को कम करता है जो कि किडनी के काम करने की क्षमता को धीमा करता है. डाइट में आप मैकेरल, सार्डिन जैसी फैटी फिश का सेवन कर सकते हैं. फैटी फिश का सेवन करने से सूजन कम होती है वहीं ब्लड प्रेशर भी कम होता है. 

लाल शिमला मिर्च 
लाल शिमला मिर्च का सेवन करना किडनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पोटैशियम, फास्फोरस पाया जाता है जो कि किडनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. लाल शिमला मिर्च में कैप्साइसिन पाया जाता है जो कि किडनी के अंदर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

lifestylehealth tips

