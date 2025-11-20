Advertisement
30 साल की उम्र के बाद कराएं ये 3 टेस्ट, हार्वर्ड के डॉ ने बताया हार्ट अटैक-डायबिटीज से होगा बचाव

आज के समय में कम उम्र में हार्ट अटैक और डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है. कम उम्र में डायबिटीज और हार्ट डिजीज से बचाव के लिए 30 साल की उम्र में ये टेस्ट करवाने चाहिए. 

 

Nov 21, 2025, 06:25 AM IST
आज के समय में कम उम्र में बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है. 30 साल की उम्र में लोग डायबिटीज और हार्ट डिजीज की समस्या का शिकार हो रहे हैं. बिजीलाइफस्टाइल, करियर और पर्सनल लाइफ की वजह से अधिकतर लोग सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. अधिकतर लोग अपने खानपान और लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं देते हैं जिस वजह से कम उम्र में डायबिटीज और हार्ट डीजीज का रिस्क बढ़ जाता है. पॉपुलर डॉक्टर सौरभ सेठी ने 30 की उम्र के बाद ये 3 टेस्ट कराने की सलाह दी है जो कि आपको गंभीर बीमारी से बचा सकता है.

बोन डेंसिटी टेस्ट
30 साल के बाद बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर कराना चाहिए. महिला हो या पुरुष 40 साल के बाद हड्डियां तेजी से कमजोर होना शुरू हो जाती हैं. अगर आप 30 साल की उम्र में टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बोन डेंसिटी लो है या नहीं. इससे आप अपनी हड्डियों को कमजोर होने से बचा पाएंगे. 30 की उम्र के बाद बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर कराएं.

ब्लड शुगर टेस्ट
दुनिया भर खासकर भारत में डायबिटीज क गंभीर समस्या बन चुकी है. यंग लोग भी डायबिटीज की समस्या का शिकार हो रहे हैं. शुरुआत में लोगों को डायबिटीज के बारे में पता नहीं चल पाता है. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होती है इसे केवल कंट्रोल किया जा सकता है. 30 साल के बाद ब्लड शुगर टेस्ट जरूर कराएं. ताकि आप डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से बचाव कर सकते हैं.

लिपिड प्रोफाइल टेस्ट
लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 30 साल के बाद जरूर करना चाहिए. इस टेस्ट की मदद से खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पता किया जा सकता है. हाई lDL और ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट डिजीज की चेतावनी का संकेत हो सकता है. लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की मदद से आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

