Hindi Newsलाइफस्टाइल

सिगरेट की लत से हैं परेशान, अपनाएं ये 3 ट्रिक छूट जाएगी गंदी आदत!

आज के समय में सिगरेट की लत को छोड़ना इतना आसान नहीं है. अगर आप सिगरेट की लत छोड़ना चाहते हैं तो इन टिप्स की मदद ले सकते हैं. आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी मदद से सिगरेट की लत छोड़ सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:00 AM IST
आज के समय में अधिकतर लोग कूल बनने के चक्कर में सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं लेकिन एक समय बाद यह लत बन जाती है. सिगरेट की लत को छोड़ना आसान नहीं होता है. सिगरेट छोड़ने के लिए इंसान को शारीरिक, मानसिक और इमोशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. किसी भी लत को छोड़ना आसान नहीं होता है. खासकर सिगरेट की लत को छोड़ना बहुत मुश्किल हैं. अगर सिगरेट की लत से परेशान हैं तो ये टिप्स अपना सकते हैं. 

सिगरेट पीना का कारण 
सिगरेट पीने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. कई बार स्ट्रेस या फिर किसी खास कंडीशन की वजह से सिगरेट पीते हैं. सबसे पहले सिगरेट पीने के पीछे के कारण को समझना चाहिए ताकि आप ट्रिगर से बच सकते हैं. कई बार लोग तनाव में सिगरेट पीते हैं, ऐसे में आप तनाव को मैनेज करें, योग, ध्यान करें. 

इस तरीके का इस्तेमाल 
अधिकतर लोग सिगरेट छोड़ने के लिए एकदम से सिगरेट पीना बंद कर देते हैं. ऐसा करने से लत कम नहीं होती है क्योंकि अचानक सिगरेट छोड़ने से निकोटीन की कमी की वजह से शरीर में मानसिक तनाव होता है जिस वजह से इंसान सिगरेट पीने की इच्छा होती है. सिगरेट छोड़ने के लिए आप धीरे-धीरे सिरगेट छोड़ दें. सिगरेट को छोड़ने के लिए आप पैच या फिर गम का यूज कर सकते हैं. 

समय लगता है 
सिगरेट की लत को जल्दी नहीं छोड़ सकते हैं. सिगरेट की लत को छोड़ने में टाइम लगता है. जल्दबाजी में सिगरेट को छोड़ने से कुछ दिनों बाद फिर से सिगरेट पीना शुरू कर सकते हैं. सिगरेट की लत को छोड़ना एक लंबा प्रोसेस होता है. सिगरेट छोड़ने के लिए समय और संयम की बहुत जरूरत होती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

