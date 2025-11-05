Advertisement
यूरिक एसिड के मरीज ना खाएं ये 3 सब्जियां, बढ़ जाएगा जोड़ों का दर्द

सर्दियों का मौसम बढ़ते ही जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ने लग जाती हैं. ठंड के मौसम में यूरिक एसिड मरीज को खास ध्यान रखना चाहिए. वहीं इस मौसम में कुछ सब्जियों का सेवन करने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:00 AM IST
यूरिक एसिड के मरीज ना खाएं ये 3 सब्जियां, बढ़ जाएगा जोड़ों का दर्द

ठंड का मौसम आते ही अधिकतर लोग जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं. जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं वहीं कुछ लोग जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं. जिस वजह से जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती हैं. ठंड के मौसम में यूरिक एसिड मरीज को खास ध्यान रखना चाहिए जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो जाता है तो यूरिक एसिड पेशाब के जरिए बाहर नहीं निकल पाता है. ऐसे में समस्या बढ़ने लग जाती है. यूरिक एसिड के मरीज को दवाई के साथ-साथ डाइट का खास ध्यान देना चाहिए. आइए जानते हैं यूरिक एसिड के मरीज को बरसात के दिनों में क्या नहीं खाना चाहिए. 

पालक 
यूरिक एसिड मरीज को खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. यूरिक एसिड मरीज को कुछ चीजों खासकर कुछ सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए. यूरिक एसिड मरीज को पालक का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पालक में प्यूरीन अधिक मात्रा में पाया जाता है. पालक का सेवन करने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है. यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में दर्द की समस्या अधिक हो सकती है. 

मटर बीन्स
सर्दियों के मौसम में ज्यादा घरों में मटर और बीन्स की सब्जियां अधिक बनती हैं. लेकिन यूरिक एसिड के मरीज को मटर या बीन्स का कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए. मटर और बींस में भी प्यूरीन की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है. इन चीजों का अधिक सेवन करने से जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है. 

बैंगन 
सर्दियों के मौसम में बैंगन का भरता भला किसी पसंद नहीं होता है लेकिन यूरिक एसिड के मरीज को बैंगन का सेवन करने से पहले एक बार सोचना चाहिए. ज्यादा मात्रा में बैंगन का सेवन करना खतरनाक हो सकता है. दरअसल बैंगन की सब्जी में भी प्यूरीन की मात्रा पाई जाती है. बैंगन का सेवन करने से शरीर में दर्द, सूजन की समस्या बढ़ सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

