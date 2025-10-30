Advertisement
मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं वेज के नाम पर ये नॉन वेज आइटम्स, खाने से पहले हो जाएं सावधान

आजकल बाजार में बहुत से ऐसे फूड आइटम्स मिलते हैं जो लोगों को लगते वेज हैं पर असल में इसमें नॉन वेज की मिलावट की जाती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं चार ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें देखकर आप सोचते हैं कि ये पूरी तरह वेज हैं लेकिन हकीकत में इनमें जानवरों से जुड़े कई तरह के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:43 PM IST
आजकल बाजार में बहुत से लोगों तरह-तरह की डिशेज खाना बेहद पसंद होता है. बाजार में जो भी खाना मिलता है वो हर किसी की पसंद के हिसाब से बनाया और बेचा जाता है. कुछ लोग पूरी तरह से वेज खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके वेज खाने में ही नॉनवेज की मिलावट हो जाए तो क्या होगा. ऐसी बातें सुनकर अजीब लगता है लेकिन ये आजकल की दुनिया में एक डरावना सच साबित हो रहा है. आज हम आपको बताएंगे किन वेज फूड आइटम्स में नॉन वेज की मिलावट की जाती है.

नान
नान एक ऐसी रोटी होती है जिसे लोग हर तरह की सब्जी के साथ खाना पसंद करते हैं. बहुत से वेजिटेरियन लोग धड़ल्ले से इसका सेवन करते हैं पर क्या आपको पता है कि नान का आटा गूंथने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है. लोग इसे शुद्ध शाकाहारी समझकर खाते हैं लेकिन बहुत से होटल और ढाबों में इसे मुलायम और सफेद बनाने के लिए इसमें अंडा मिलाया जाता है.

ऑरेंज जूस
बहुत से लोग हेल्दी समझ कर ऑरेंज जूस खरीद कर पी लेते हैं पर कई पैकेज्ड ऑरेंज जूस में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलाया जाता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के तेल से बनाया जाता है. बहुत से लोग इसे शुद्ध शाकाहारी समझ कर पी लेते हैं.

चीज
आजकल लगभग हर घर में चीज का इस्तेमाल किया जाता है. पर चीज बनाने के लिए भी रेनेट नाम के एक  एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जो जानवरों के पेट से निकाला जाता है. बहुत सी कंपनियां वेज रेनेट का इस्तेमाल करती हैं पर कई कंपनियों में अब भी नॉन वेज रेनेट का इस्तेमाल किया जाता है.

जेली
छोटे बच्चों को जेली बहुत ही पसंद होती है. पर बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि जेली में कोलेजन मिलाया जाता है जो जानवरों की हड्डियों से बनता है. बहुत से लोग अब भी इसे वेज समझ कर खाते हैं.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया, यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

