मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं वेज के नाम पर ये नॉन वेज आइटम्स, खाने से पहले हो जाएं सावधान

आजकल बाजार में बहुत से लोगों तरह-तरह की डिशेज खाना बेहद पसंद होता है. बाजार में जो भी खाना मिलता है वो हर किसी की पसंद के हिसाब से बनाया और बेचा जाता है. कुछ लोग पूरी तरह से वेज खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके वेज खाने में ही नॉनवेज की मिलावट हो जाए तो क्या होगा. ऐसी बातें सुनकर अजीब लगता है लेकिन ये आजकल की दुनिया में एक डरावना सच साबित हो रहा है. आज हम आपको बताएंगे किन वेज फूड आइटम्स में नॉन वेज की मिलावट की जाती है.

नान

नान एक ऐसी रोटी होती है जिसे लोग हर तरह की सब्जी के साथ खाना पसंद करते हैं. बहुत से वेजिटेरियन लोग धड़ल्ले से इसका सेवन करते हैं पर क्या आपको पता है कि नान का आटा गूंथने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है. लोग इसे शुद्ध शाकाहारी समझकर खाते हैं लेकिन बहुत से होटल और ढाबों में इसे मुलायम और सफेद बनाने के लिए इसमें अंडा मिलाया जाता है.

ऑरेंज जूस

बहुत से लोग हेल्दी समझ कर ऑरेंज जूस खरीद कर पी लेते हैं पर कई पैकेज्ड ऑरेंज जूस में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलाया जाता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के तेल से बनाया जाता है. बहुत से लोग इसे शुद्ध शाकाहारी समझ कर पी लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चीज

आजकल लगभग हर घर में चीज का इस्तेमाल किया जाता है. पर चीज बनाने के लिए भी रेनेट नाम के एक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जो जानवरों के पेट से निकाला जाता है. बहुत सी कंपनियां वेज रेनेट का इस्तेमाल करती हैं पर कई कंपनियों में अब भी नॉन वेज रेनेट का इस्तेमाल किया जाता है.

जेली

छोटे बच्चों को जेली बहुत ही पसंद होती है. पर बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि जेली में कोलेजन मिलाया जाता है जो जानवरों की हड्डियों से बनता है. बहुत से लोग अब भी इसे वेज समझ कर खाते हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया, यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.