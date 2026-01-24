Advertisement
trendingNow13085237
Hindi Newsलाइफस्टाइलडायबिटीज से बचाव के लिए अपनाएं ये 7 फॉर्मूला, शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल!

डायबिटीज से बचाव के लिए अपनाएं ये 7 फॉर्मूला, शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल!

आज के समय में डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही हैं. डायबिटीज की समस्या होने हार्ट डिजीज, किडनी से जुड़ी समस्या और आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है. आप जानते हैं डायबिटीज से बचाव के लिए आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डायबिटीज से बचाव के लिए अपनाएं ये 7 फॉर्मूला, शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल!

डायबिटीज आज देश में तेजी से फैल रही एक गंभीर बीमारी है. लाखों लोग इससे प्रभावित हैं. यह शरीर में धीमे जहर की तरह काम करती है और हृदय रोग, किडनी खराब होने, आंखों की समस्या जैसी कई जानलेवा समस्याओं का कारण बनती है. विशेषज्ञों का कहना है कि दवाइयों से पहले बचाव ही सबसे बेहतर और आसान उपाय है.
नेशनल हेल्थ मिशन ने डायबिटीज से बचने के लिए सरल और प्रभावी तरीके बताए हैं, जिन्हें '7 ए' फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है. यह फॉर्मूला रोजमर्रा की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव लाकर डायबिटीज को रोकने में मदद करता है. एनएचएम के अनुसार, इन सात बातों को अपनाने से न सिर्फ शुगर कंट्रोल रहती है, बल्कि पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है.

एडॉप्ट ईटिंग हेल्दी हैबिट
ए1 स्वस्थ खाने की आदतें अपनाएं (एडॉप्ट ईटिंग हेल्दी हैबिट):- एक्सपर्ट के अनुसार सेहत का राज संतुलित भोजन में छिपा रहता है. जंक फूड, तला-भुना और प्रोसेस्ड खाना कम करें. घर का बना सादा, पौष्टिक भोजन चुनें. ए2 अधिक फल और सब्जियां खाएं (एड मोर फ्रूट्स और वेजिटेबल):- रोजाना कम से कम 2-3 मौसमी या सामान्य फल और सब्जियां खाएं. ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं और वजन नियंत्रित करते हैं.

अचिव हेल्दी बॉडी वेट
ए3 स्वस्थ शरीर का वजन पाएं (अचिव हेल्दी बॉडी वेट):- मोटापा डायबिटीज का बड़ा कारण है. बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) को सामान्य स्तर पर रखें. थोड़ा-थोड़ा वजन कम करके भी बड़ा फर्क पड़ता है. वजन बढ़ने की वजह से कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं गिरफ्त में ले लेती हैं. ए4 एक्टिव जीवनशैली अपनाएं (एडॉप्ट एक्टिव लाइफस्टाइल):- रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें. पैदल चलना, साइकिलिंग, योग, नृत्य या कोई भी शारीरिक गतिविधि फायदेमंद है. इससे इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अवॉइड शूगर
ए5 अत्यधिक चीनी से बचें (अवॉइड शूगर):- चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करें. प्राकृतिक मिठास जैसे फल या शहद पर्याप्त हैं.
ए6 तंबाकू और शराब से दूर रहें (एब्सटेन फ्रॉम टोबैको एंड अल्कोहल):- सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और ज्यादा शराब डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं. इनसे पूरी तरह परहेज करें. ए7 नियमित हेल्थ चेकअप कराएं (अटैंड रेगूलर हेल्थ चेकअप):- हर साल ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं. शुरुआती चरण में पता चलने से बीमारी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. ये सात 'ए' अपनाकर कोई भी व्यक्ति डायबिटीज के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, स्वस्थ जीवनशैली अपनाना महंगा नहीं, बल्कि जागरूकता और अनुशासन का मामला है. यदि परिवार में डायबिटीज का इतिहास है या उम्र 40 से अधिक है, तो इन आदतों को तुरंत अपनाएं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?