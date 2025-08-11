बारिश खत्म होते-होते बढ़ रहा स्वास्थ्य का खतरा, इन आयुर्वेदिक उपायों से पाएं राहत

Ayurvedic Remedies For Monsoon Diseases: बारिश का मौसम अब खत्म होने वाला है, यह अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. आयुर्वेद में इसे 'वर्षा ऋतु' के नाम से जाना जाता है. इस समय कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर शरीर में वात दोष का प्रकोप देखा जाता है. एक्सपर्ट की माने तो, इस समय वात दोष के इम्बैलेंस होने के कारण न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे ज्वाइंट पेन, पीठ दर्द और थकावट की समस्या बढ़ जाती है. साथ ही, पित्त भी जमा होने शुरू हो जाता है, जिससे लिवर, गॉलब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

मौसमी बीमारियों के लिए अपनाएं आयुर्वेदिक उपचार

आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार इस मौसम में मौसमी बीमारियों का जल्दी पकड़ सकती है, इसलिए इस मौसम में सही डाइट और डेली रूटीन में सावधानी बरतनी चाहिए. इसलिए इस मौसम में इम्युनिटी बूस्ट करने की बेहद जरूरत होती है. इसके लिए आपको कुछ असरदार उपायों को अपनाने की जरूरत होती है.

इन चीजों सेवन करना चाहिए

मौसमी बीमारियों से बचने के लिए इम्युनिटी बूस्ट करने की जरूरत होती है. इसके लिए आयुर्वेद में कुछ उपायों को फॉलो करने की सलाह दी जाती है. सबसे पहले, गुनगुने पाने में अदरक पाउडर मिलाकर पीने क सलाह दी जाती है, इससे डाइजेशन सिस्टम एक्टिव रहता है और वात बैलेंस रहता है.

इन चीजों का नहीं करना चाहिए सेवन

जहां इम्युनिटी बूस्ट करने के लिए जहां कुछ चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए, वहीं इस मौसम में कुछ चीजों से परहेज भी करने की सलाह दी जाती है. खासकर इस मौसम में दही और हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में पत्तेदार सब्जियां अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं. इनमें मिट्टी, कीड़े और लार्वा जैसे तत्व छुपे रहते हैं, जो पानी से नहीं धुल पाते. वहीं बारिश में नमी के कारण चीजें जल्दी सड़ भी जाती हैं.

अभ्यंग के फायदे

इसके अलावा 'अभ्यंग' के इस्तेमाल से भी इस मौसमी बीमारी से बचा जा सकता है. यानी तेल से शरीर की मालिश, वात दोष को शांत करने का एक असरदार तरीका है. इससे न केवल ज्वाइंट पेन से राहत मिलता है, बल्कि स्किन और नर्व्स को भी पोषण मिलता है.

सावधानियां बरतना जरूरी

इसके साथ-साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है. हल्का विरेचन आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से लिया जाना चाहिए, जिससे पित्त कंट्रोल होता है. इसके साथ-साथ लिवर और किडनी पर कोई भयकंर प्रेशर नहीं पड़ता है. वहीं आयुर्वेद में पंचकर्म को इस मौसम में खायदेमंद मान गया है. यह न केवल बीमारी लोगों के लिए काम करता है, बल्कि हेल्दी लोगों को भी फायदेमंद है.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.