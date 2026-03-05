गर्मियों में लूज मोशन होने पर करें इन चीजों का सेवन, तुरंत मिल सकता है आराम

Advertisement
गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग लूज मोशन की समस्या से परेशान रहते हैं. लूज मोशन के दौरान इंसान को बार-बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है. लूज मोशन में शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है. लूज मोशन के दौरान इन चीजों का सेवन करना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:40 PM IST
ऑयली फूड्स और ज्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करने से कई बार लूज मोशन की समस्या हो जाती है. लूज मोशन होने पर शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है. वहीं लगातार लूज मोशन होने से शरीर में कमजोरी भी हो जाती है. लूज मोशन होने पर आप ये उपाय कर सकते हैं. अगर आपको जल्द आराम नहीं दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 

नारियल पानी 
लूज मोशन के दौरान शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है. ऐसे में आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. नारियल पानी में नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट होता है. जो शरीर में पानी की कमी को दूर करता है. लूज मोशन होने पर नारियल पानी पी सकते हैं. 

नींबू पानी 
लूज मोशन के दौरान पेट में सूजन और दर्द की समस्या भी हो जाती है. ऐसे में आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं. नींबू पानी में एंटी-इंफ्लेमेटीर के गुण पाए जाते हैं. नींबू पानी का सेवन करने से पानी की कमी भी दूर हो सकती है. इसका सेवन करने से पेट की मरोड़ भी कम हो सकती है. 

अदरक और पुदीना 
लूज मोशन के दौरान अदरक और पुदीना का पानी पी सकते हैं. पुदीना और अदरक का पानी पीने से लूज मोशन से आराम मिल सकता है. पुदीने में नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो कि पेट की सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं. 

डॉक्टर की सलाह कब लें 
2 दिन से लगातार लूज मोशन हो रहे हैं. दिन में 5 से 6 बार से ज्यादा आपको मल त्याग के लिए जाना पड़ रहा है. तो इसे नजरअंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

