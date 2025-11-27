सुकून भरी नींद बन गया है दूर का ख्वाब, तो सोने से पहले जरूर पिएं ये सारी ड्रिंक्स

Drinks For Good Sleep: नींद हमारे बॉडी के लिए रिपेयरिंग का समय होती है, लेकिन आजकल बहुत से लोग थकान के बाद भी ठीक से सो नहीं पाते. ऐसे में आयुर्वेद के कुछ नुस्खों को अपनाकर आप सुकून की नींद सो सकते हैं. अच्छी और गहरी नींद के लिए आप सोने से पहले इन आयुर्वेदिक ड्रिंक्स को ट्राई कर सकते हैं.

स्लीपिंग ड्रिंक क्यों है जरूरी?

रात के समय वात बढ़ जाता है, इसलिए गरम, हल्का और सात्त्विक पेय शरीर और दिमाग दोनों को राहत देते हैं. दूध, घी, हल्के मसाले और कुछ खास जड़ी-बूटियां रात के वक्त मेंटल स्ट्रेस घटाकर शरीर को शांत कर देती हैं. विज्ञान भी मानता है कि गर्म पेय नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करते हैं और पाचन आसान बनाते हैं, जिससे नींद जल्दी और गहरी आती है.

हल्दी का दूध पिएं

अब बात करते हैं उन रात के ड्रिंक्स की, जिन्हें आप अपनी नाइट रूटीन में जोड़ सकते हैं. सबसे पहला है हल्दी दूध, जिसे आजकल गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है. हल्दी दिमाग को आराम देती है और हल्का सा घी मिलाने से नींद और भी बेहतर होती है. दूसरा है अश्वगंधा दूध, यह तनाव घटाने में बेहद फायदेमंद माना जाता है और इसे पीने से नींद की गहराई बढ़ती है. तीसरा ऑप्शन है दालचीनी दूध. दालचीनी डाइजेशन को आसान करती है और इसकी हल्की मिठास मन को शांत कर देती है, जिससे नींद जल्दी आती है.

ब्राह्मी टी भी असरदार

अगर आप दूध नहीं पीते, तो हर्बल विकल्प भी बेहतरीन हैं. ब्राह्मी टी मन को बिल्कुल शांत कर देती है और दिनभर के मानसिक तनाव से राहत देती है. जिन लोगों को दिमाग में लगातार विचार चलते रहने की समस्या होती है, उनके लिए ब्राह्मी का काढ़ा बहुत मददगार हो सकता है. इसके अलावा, कैमोमाइल टी भले ही यह आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी नहीं है, लेकिन इसकी पत्तियां शरीर को रिलैक्स करने में काफी असरदार होती हैं. यह तनाव घटाती है और दिल की धड़कन को सामान्य बनाकर नींद की गुणवत्ता बढ़ाती है.

शहद और गुनगुना पानी

कुछ हल्के पेय भी रात में शानदार असर देते हैं, जैसे गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद. यह त्वचा, पाचन और मन तीनों पर पॉजिटिव असर डालता है और शरीर में जीवन शक्ति बढ़ाता है. खसखस का ड्रिंक भी बेचैनी और अनिद्रा से परेशान लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है. वहीं, सौंफ का गरम पानी पाचन ठीक रखकर नींद में रुकावट नहीं आने देता.

किस वक्त लें ड्रिंक

इन पेयों को रात के खाने के 45 मिनट बाद लेना सबसे अच्छा माना जाता है. बहुत हॉट ड्रिंक न लें, ज्यादा मसाले न डालें और पीते समय मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाए रखें. पेय धीरे-धीरे सिप लें और खत्म करने के बाद तुरंत लेट जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.