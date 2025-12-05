Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

लिवर को धीरे-धीरे सड़ा देगी आपकी ये आदत, आज ही छोड़ दें ये आदतें!

फैटी लिवर की समस्या बेहद आम समस्या हो गई है. इन खराब आदतों की वजह फैटी लिवर की समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं किन आदतों की वजह से फैटी लिवर की समस्या होती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:53 PM IST
लिवर को धीरे-धीरे सड़ा देगी आपकी ये आदत, आज ही छोड़ दें ये आदतें!

आज के समय में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. आज के समय में फैटी लिवर एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है. पहले समय में फैटी लिवर को छोटी-मोटी बीमारी माना जाता था, वहीं आज के समय में हर 3 में एक इंसान फैटी लिवर की समस्या से परेशान है. फैटी लिवर की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर ये सिरोसिस की समस्या का कारण बन सकता है. 

साइलेंट बीमारी 
फैटी लिवर का इलाज नहीं किया गया तो धीरे-धीरे लिवर गंभीर स्टेज पर पहुंच सकता है. लिवर में सूजन की समस्या आ सकती है, जिसके बाद लिवर के सेल्स खराब होने लगते हैं. जिस वजह से लिवर फाइब्रोसिस यानी स्कारिंग का रिस्क बढ़ जाता है, आगे चलकर लिवर कैंसर का रिस्क हो सकता है. 

गलत खान-पान 
गलत डाइट फैटी लिवर की समस्या हो सकती है. ज्यादा चीनी, मैदा, तला भुना और प्रोसेस्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, पैकेज्ड स्नैक्स और फास्ट फूड फैटी लिवर का कारण बन सकता है. 

घंटों बैठकर काम करना 
घंटों बैठकर काम करने से भी लिवर संबंधी समस्या हो सकती है. लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहने से लिवर कम एक्टिव रहता है जिस वजह से फैट को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे फैटी लिवर बढ़ने लगता है. 

लिवर को हेल्थी कैसे बनाएं 
लिवर को सुरक्षित रखना मुश्किल इलाज से नहीं बल्कि रोज की छोटी-छोटी आदतों से संभव है. सही खाना, रोजाना चलने-फिरने से लिवर हेल्दी रहता है. इसके अलावा शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल करना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

