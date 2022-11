Food to avoid with Milk: दूध के साथ भूलकर भी ना खाएं ये 5 चीजें, सेहत का हो जाएगा बंटाधार

Foods you should avoid eating with milk: दूध मानव शरीर के लिए कितना जरूरी है, यह किसी से छिपा नहीं है. इसमें कैल्शियम से लेकर सेहत के लिए अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं. इसी वजह से इसे कंप्लीट मील भी कहा जाता है. लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिनका सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है, पाचन से जुड़ी समस्या और पित्तदोष बढ़ता है. आइए आपको बताते हैं उन 5 चीजों के बारे में.

मछली

यूं तो मछली खाने के कई फायदे हैं. बालों से लेकर स्किन तक इससे दुरुस्त रहती है. लेकिन दूध के साथ कभी मछली का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से फूड पॉइजनिंग और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा स्किन पर सफेद धब्बों की परेशानियों से भी जूझना पड़ता है. हालांकि दूध के बाद मछली के सेवन को लेकर फिलहाल कोई वैज्ञानिक कारण सामने नहीं आया है.

खट्टे फल और दूध

खट्टे फलों के साथ दूध का सेवन भी तबीयत खराब कर सकता है. इससे उल्टी भी हो सकती है. अगर आप खट्टे फल खा रहे हैं तो दो घंटे बाद ही दूध का सेवन करें.

दूध और उड़द दाल

अगर दूध के साथ या फिर कम अंतराल पर आपने उड़द दाल खाई है तो ये शरीर को खासा नुकसान पहुंचा सकती है. आपको उल्टी आना, शरीर में भारीपन महसूस होना, पेट दर्द, जी मचलना और पाचन क्रिया की गड़बड़ी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. उदड़ की दाल खाने के 2 घंटे बाद ही दूध का सेवन करें.

दही और दूध

दही और दूध यूं तो दोनों ही सेहत को दुरुस्त रखने में माहिर हैं. लेकिन इनका एक साथ सेवन ना ही करें तो बेहतर होगा. अगर दोनों का एक साथ या फिर तुरंत बाद सेवन किया जाए तो पाचन क्रिया बुरी तरह प्रभावित होती है. आपको उल्टी आना, पेट दर्द जैसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ेगा.

कटहल से रहें दूर

अगर दूध के बाद आपने कटहल का सेवन किया तब भी शरीर को नुकसान पहुंचेगा. आपको पेट और स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. दूध पीने के तुरंत बाद कटहल का सेवन करने से सोरायसिस, खुजली और त्वचा पर रैशेज जैसी परेशानी हो सकती है और पाचन क्रिया भी बिगड़ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर