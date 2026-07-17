कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं ये फूड्स, ब्रेकफास्ट में खाने से मिलेगा फायदा!

बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट स्ट्रोक और अटैक का रिस्क काफी बढ़ जाता है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से कम उम्र में लोग बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव की मदद से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है.
जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ जाता है तो यह धमनियोंकी दीवारों पर जमा होने लगता है. जिस वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिजजी का रिस्क काफी बढ़ जाता है. ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को कम करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है.
Harvard Health Publishing के मुताबिक कीवी हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप डाइट में कीवी को शामिल कर सकते हैं. कीवी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप डाइट में कीवी को शामिल करने के साथ-साथ डॉक्टर के पास जाएं. सही इलाज और डाइट की मदद से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है.
बेरीज जैसे रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप डाइट में बेरीज को शामिल कर सकते हैं. बेरीज में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.
एवोकाडो में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है. ऐसे में हाई कोलेस्ट्रॉल मरीज को एवोकाडो खाने की सलाह दी जाती है. आप एवोकाडो को सलाद के रूप में खा सकते हैं.
Harvard Health Publishing के मुताबिक बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप डाइट में ओट्स को शामिल कर सकते हैं. ओट्स में घुलनशील फाइबर होता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आप ब्रेकफास्ट में रोजाना ओट्स का सेवन कर सकते हैं.
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