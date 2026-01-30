Advertisement
trendingNow13092026
Hindi Newsलाइफस्टाइलडिलीवरी के बाद नई मां डाइट में शामिल करें ये चीजें, शरीर को मिलेगी नई ताकत

डिलीवरी के बाद नई मां डाइट में शामिल करें ये चीजें, शरीर को मिलेगी नई ताकत

बच्चे को जन्म देना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है. डिलीवरी के दौरान दर्द और बेबी के जन्म के बाद महिला के अंदर शारीरिक और मानसिक बदलाव देखने को मिलते हैं. डिलीवरी के बाद नई मां अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिलीवरी के बाद नई मां डाइट में शामिल करें ये चीजें, शरीर को मिलेगी नई ताकत

कहा जाता है कि एक बच्चे को जन्म देना मां के लिए खुद दोबारा जन्म लेने जैसा होता है, क्योंकि प्रसव पीड़ा की वजह से मां के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बदलाव आते हैं. बच्चों के जन्म देने के बाद शिशु के सेहत के साथ-साथ मां के सेहत का भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है.कुछ माएं बच्चों का ध्यान रखने के चक्कर में खुद के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं, जो कि गलत है. आज हम उन सात आहार की सूची लेकर आए हैं जिन्हें एक नई मां को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए.

सौंठ की गोली
पहला है सौंठ की गोली. सौंठ की गोली सूखे अदरक का चूर्ण, सेंधा नमक और नींबू के रस के मिश्रण से बनी होती है और सेवन में थोड़ी कसैली रहती है. इन गोलियों का सेवन खाने से कुछ घंटे पहले करना चाहिए. ये पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाती हैं और खाने को पचाने में मदद करती हैं.

चावल की मांड
दूसरा है चावल की मांड. चावल की मांड में पिपली, घी और सौंठ को मिलाकर लें. ये पेट की मांसपेशियों को आराम पहुंचाने का काम करती हैं. तीसरा है शतावरी. शतावरी महिलाओं के लिए वरदान है. डिलीवरी के बाद होने वाली कमजोरी और थकान को कम करने के लिए शतावरी बहुत जरूरी है. ये मां के अंदर प्राकृतिक रूप से दूध का उत्पादन भी बढ़ाती है और बच्चे को भी संक्रमण से बचाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेथी के लड्डू
चौथा है मेथी के लड्डू. प्रसव के बाद मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. ऐसे में मेथी के लड्डू हड्डियों को मजबूती देते हैं और वात दोष को संतुलित करने में भी मदद करते हैं. ये मां के अंदर प्राकृतिक रूप से दूध के उत्पादन को भी बढ़ाते हैं.

 गोंद के लड्डू
पांचवा है गोंद के लड्डू. प्रसव के बाद हर घर में महिलाओं के लिए गोंद के लड्डू जरूर बनते हैं. महिलाओं के लिए रोजाना दूध के साथ गोंद के लड्डू का सेवन कमजोरी को दूर करने में मदद करता है और रक्त की मात्रा को भी बढ़ाता है.

हलीम के बीजों की खीर
छठा है हलीम के बीजों की खीर. हलीम के बीज कई पौषक तत्वों से भरे होते हैं और अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में सहायक हैं. इसे मखाने और सूखे मेवों के साथ बनाना चाहिए.

तिल
सातवां है तिल. तिल की तासीर गर्म होती है और तिल का सेवन हड्डियों को मजबूती देता है और शरीर के दर्द में भी राहत देता है. इसके लिए तिल का सेवन चटनी के रूप में भी किया जा सकता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात