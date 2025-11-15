सर्दियों में भी रहना है फिट तो अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए सही चीजों का सेवन करना बेहद जरूरी होता है. अगर आप चाहते हैं कि ठंड में जुकाम, खांसी और ठंड की अन्य परेशानियों से बचें तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं.सर्दी में जुकाम या खांसी होने पर गुड़ का काढ़ा पीना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है. रोजाना गुड़ खाने से आपको जुकाम या खांसी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है.

अंडे का सेवन

इसके बाद आता है अंडा, जो ठंड से निपटने का बेहतरीन तरीका है. इसे आप चाहे किसी भी तरह से खा सकते हैं. यह पोषण के साथ-साथ शरीर में गर्माहट भी देता है. हल्दी का सेवन भी बहुत जरूरी है. यह न सिर्फ सर्दी में बचाव करती है बल्कि एंटीबायोटिक की तरह काम करके शरीर को मजबूत बनाती है.

लहसुन का सेवन

लहसुन भी इस मौसम में काम आता है. इसे कच्चा, सब्जी में, या फ्राई करके खाना आपके शरीर में गर्मी बनाए रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. मेथी दाने से बने लड्डू या हरी मेथी की सब्जी का सेवन भी ठंड में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है.

सूखे मेवे का सेवन

सूखे मेवे भी इस मौसम में बहुत फायदेमंद हैं और अगर इन्हें गुड़ और घी के साथ मिलाकर खाया जाए तो ये सेहत के लिए और भी बेहतर होते हैं. शहद का सेवन गर्म पानी के साथ करने से न केवल शरीर गर्म रहता है बल्कि यह फुर्ती भी बढ़ाता है.

काली मिर्च का सेवन

काली मिर्च को अपनी डाइट में शामिल करना भी एक आसान और असरदार तरीका है. इसे सूप, सलाद या स्प्राउट्स के साथ खा सकते हैं. अदरक भी ठंड में शरीर को गर्म और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. इसे दाल, सब्जी या चटनी में डालकर खा सकते हैं. इसके अलावा, खाना बनाते समय थोड़ा सा गरम मसाला डालने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि यह शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है.

