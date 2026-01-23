सिर्फ मीठा ही नहीं, इन चीजों से भी बढ़ सकता है ब्लड शुगर लेवल!

Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलसिर्फ मीठा ही नहीं, इन चीजों से भी बढ़ सकता है ब्लड शुगर लेवल!

आज के समय में अधिकतर लोगों को लगता है कि डायबिटीज बीमारी मीठा खाने से होती है लेकिन ऐसा नहीं है केवल मीठा खाने से ही नहीं बल्कि इन चीजों को खाने से भी शुगर लेवल बढ़ जाता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:14 PM IST
गलत खान-पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं. अधिकतर लोगों को लगता है कि मीठा खाने से शुगर लेवल बढ़ता है, क्या आप जानते हैं मीठा के अलावा इन चीजों का सेवन करने से भी शुगर लेवल बढ़ जाता है. आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ जाता है. 

जंक फूड्स 
डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है. गलत खानपान की वजह से शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. जंक फूड्स का अधिक सेवन करना डायबिटीज मरीज के लिए खतरनाक है. डायबिटीज मरीज को जंक फूड्स का कम से कम सेवन करना चाहिए. 

फास्ट फूड्स 
पैकेज्ड स्नैक्स, फास्ट फूड्स और फ्राइड चीजों का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है. अगर आपने चीनी या या मीठे फूड्स को छोड़ दिया है लेकिन आप ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड्स, पैकेज्ड स्नैक्स का सेवन करते हैं तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है. 

वर्कआउट ना करना 
लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने और एक्सरसाइज ना करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. एक ही जगह पर बैठे रहने से डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है. शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए वॉक करें और लंबे समय तक एक ही जगह पर ना बैठें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

