50 की उम्र में दिखेंगी 20 की, बस खा लें ये चीजें

30 की उम्र के बाद चेहरे पर फाइन लाइन्स, रिंकल्स और झाइयां आना शुरू हो जाता है. 30 के बाद खूबसूरती कम होने लगती है. 30 की उम्र के बाद एंटी-एजिंग क्रीम और सीरम लगाने के बाद भी चेहरे की झुर्रियां और फाइन लाइन कम नहीं होती है. ऐसे में आप यंग दिखने के लिए डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं.

हरी सब्जियां

कोलेजन बढ़ाने के लिए आप डाइट में हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं. हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. कई सब्जियों में बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है. ऐसे में आप डाइट में पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, ब्रोकली, टमाटर को शामिल कर सकते हैं.

ऑलिव ऑयल

बढ़ती उम्र के असर को कम करना चाहते हैं, खाने में ऑलिव ऑयल का सेवन करने से स्किन पर पड़ने फ्री-रेडिकल्स का प्रभाव कम होता है. ऑलिव ऑयल में हैल्दी फैट और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो कि स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है.

मखाना

बढ़ती उम्र में खुद को यंग बनाने के लिए मखाने का सेवन कर सकते हैं. मखाने में एंटी एजिंग के गुण पाए जाते हैं. यंग स्किन के लिए आप डाइट में मखाना शामिल कर सकते हैं.

नट्स और सीड्स

स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप नट्स और सीड्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं. 50 की उम्र में जवां स्किन के लिए आप डाइट में नट्स और सीड्स को शामिल कर सकते हैं. डाइट में आप बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज का सेवन कर सकते हैं. इन सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई पाया जाता है जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाता है.

