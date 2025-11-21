Advertisement
trendingNow13013066
Hindi Newsलाइफस्टाइल

50 की उम्र में दिखेंगी 20 की, बस खा लें ये चीजें

बढ़ती उम्र का असर चेहरे पर साफ-साफ नजर आता है. 50 की उम्र में 20 की तरह दिखने के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

50 की उम्र में दिखेंगी 20 की, बस खा लें ये चीजें

30 की उम्र के बाद चेहरे पर फाइन लाइन्स, रिंकल्स और झाइयां आना शुरू हो जाता है. 30 के बाद खूबसूरती कम होने लगती है. 30 की उम्र के बाद एंटी-एजिंग क्रीम और सीरम लगाने के बाद भी चेहरे की झुर्रियां और फाइन लाइन कम नहीं होती है. ऐसे में आप यंग दिखने के लिए डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं. 

हरी सब्जियां 
कोलेजन बढ़ाने के लिए आप डाइट में हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं. हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. कई सब्जियों में बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है. ऐसे में आप डाइट में पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, ब्रोकली, टमाटर को शामिल कर सकते हैं. 

ऑलिव ऑयल 
बढ़ती उम्र के असर को कम करना चाहते हैं, खाने में ऑलिव ऑयल का सेवन करने से स्किन पर पड़ने फ्री-रेडिकल्स का प्रभाव कम होता है. ऑलिव ऑयल में हैल्दी फैट और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो कि स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मखाना 
बढ़ती उम्र में खुद को यंग बनाने के लिए मखाने का सेवन कर सकते हैं. मखाने में एंटी एजिंग के गुण पाए जाते हैं. यंग स्किन के लिए आप डाइट में मखाना शामिल कर सकते हैं. 

नट्स और सीड्स 
स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप नट्स और सीड्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं. 50 की उम्र में जवां स्किन के लिए आप डाइट में नट्स और सीड्स को शामिल कर सकते हैं. डाइट में आप बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज का सेवन कर सकते हैं. इन सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई पाया जाता है जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाता है.  

रात को लाइट ऑन करके सोना सेहत के लिए क्यों खतरनाक? हार्वर्ड की रिसर्च में खुलासा

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
amit shah
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम