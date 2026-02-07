हाई-बीपी हो सकता है कम, बस डाइट में शामिल करें ये फल!

आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं. हाई बीपी होने पर हार्ट संबंधी समस्या का रिस्क बढ़ जाता है. हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए लोगों को दवाई खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन आप दवाई के साथ-साथ डाइट की मदद से बीपी कंट्रोल हो सकता है. चलिए जानते हैं किन फल का सेवन करने से बीपी नॉर्मल हो सकता है.

खट्टे फल

हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए खट्टे फल का सेवन करना चाहिए. खट्टे फल में आप संतरा, अनानास, अंगूर आदि फलों का सेवन कर सकते हैं. इन फलों का सेवन करने से बीपी कंट्रोल हो सकता है.

जामुन

जामुन का सेवन करने ना केवल शुगर लेवल कम होगा. जामुन खाने से हाई बीपी भी कंट्रोल हो सकता है. हाई बीपी होने खाली पेट 1 कप जामुन का सेवन कर सकते हैं. जामुन का सेवन करने से हाई बीपी जल्द से जल्द कंट्रोल होगा.

कीवी

हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप कीवी का भी सेवन कर सकते हैं. कीवी में पोटैशियम, फाइबर और विटामिन समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. नाश्ते में रोजाना 1 कीवी का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.