किडनी मरीज ना खाएं ये हरी सब्जियां, अंदर ही अंदर सड़ जाएगा गुर्दा!

कुछ हरी सब्जियां सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है. इन हरी सब्जियों को खाने से किडनी स्टोन से लेकर लिवर डैमेज कर सकती हैं. आइए जानते हैं वो 3 सब्जियां कौन सी हैं जिसे खाना खतरे से खाली नहीं है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:00 AM IST
किडनी मरीज ना खाएं ये हरी सब्जियां, अंदर ही अंदर सड़ जाएगा गुर्दा!

हेल्दी और हरी सब्जियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं. हरी सब्जियों में विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि शरीर को कई बीमारियों से बचा सकता है. हरी सब्जियों का सेवन करने वजन कम होता है. गाजर-मूली समेत कई सब्जियों का सेवन करना सेहत के लिए हाानिकारक हो सकता है. खासकर कुछ सब्जियां किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. 

खतरनाक हो सकती है ये हरी सब्जियां 
कुछ हरी सब्जियों को कच्चा नहीं खाना चाहिए. इन सब्जियों में बैक्टीरिया, टेपवॉर्म और टेपवॉर्म अंडे हो सकते हैं. अगर टेपवॉर्म और टेपवॉर्म अंडे आंत से जाकर ब्लड और दिमाग में जा सकते हैं. टेपवॉर्म और टेपवॉर्म किडनी समेत शरीर के कई अंगों को खराब कर सकते हैं. 

पालक 
पालक सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पालक को कच्चा नहीं खाना चाहिए. पालक में ऑक्सालेट पाया जाता है जो कि किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ा सकता है. पालक के पत्तों को अच्छ से साफ करके और पकाकर ही खाना चाहिए. 

पत्ता गोभी 
पत्ता गोभी के अंदर टेपवॉर्म का कीड़ा या अंडा हो सकता है, यह कीड़ा आंखों से नहीं दिखता है ऐसे में इसका सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. अगर टेपवॉर्म खून के अंदर पहुंच जाए तो गंभीर बीमारी हो सकती है. पत्ता गोभी को हमेशा साफ करके और पकाकर खाना चाहिए. 

शिमला मिर्च 
शिमला मिर्च सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. शिमला मिर्च सब्जी के ऊपर के हिस्सा हटा लें इसके बाद बीज निकाल दें. इसके बाद गर्म पानी से शिमला मिर्च साफ कर लें. क्योंकि शिमला मिर्च में टेपवॉर्म के अंडे हो सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipsVegetable

