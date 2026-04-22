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करियर तबाह कर सकती है आपकी ये बुरी आदत, जॉब में तरक्की के पड़ सकते हैं लाले

ऑफिस में आपकी कुछ आदते आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं. इन आदतों की वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है. इन आदतों से दूर रखकर आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:58 PM IST
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करियर तबाह कर सकती है आपकी ये बुरी आदत, जॉब में तरक्की के पड़ सकते हैं लाले

योग्यता और डिग्री की मदद से नौकरी तो मिल जाती है. लेकिन आपका व्यवहार और आदतें ही तय करती है कि आपका करियर कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा. अनजाने में हम कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे हमारी इमेज खराब हो जाती है. ऑफिस में छोटी सी लापरवाही की वजह से पूरी मेहनत खराब हो जाती है. आप चाहते हैं कि आपकी इमेज क्लीन बनी रहे तो आप इन आदतों से दूर रहें. 

ऑफिस गॉसिप में शामिल होना 

ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर सकता है. गॉसिप करने वाले लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता है. प्रोफेशनल इंसान हमेशा ही काम की बात करता है, ना की लोगों की. जो आज दूसरों की बुराई कर रहा है, वह कल आपकी भी बुराई कर सकता है. 

बहाने बनाने वाला 

गलती होना आम बात हैं, लेकिन गलती मानने की बजाए हर बार दूसरों को दोष देना बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है. इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही कम दिखती है. लीडर वही बनता है जो जिम्मेदारी लेता है. सॉल्यूशन पर ध्यान देता है, ना ही बहानों पर. 

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समय का पांबद ना होना 

ऑफिस जाना हो या किसी मीटिंग का हिस्सा बनना हो, देरी से आना आपकी गैर जिम्मेदाराना इमेज बनाता है. बार-बार लेट होते हैं तो इससे मैसेज जाता है कि आप दूसरों के समय की कद्र नहीं करते हैं. आप अपने काम को लेकर गंभीर नहीं है. 

वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड न रखना 

आपका डेस्क या डिजिटल फोल्डर मैनेजमेंट आपके दिमाग की कंडीशन को कम करता है. बिखरा हुआ डेस्क या संकेत देता है. इससे आपके काम करने की क्षमता पर सवाल उठ सकता है. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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