क्या आप भी छोटी-छोटी बातें भूलने लगे हैं, इन 6 आदतों से दिमाग होगा तेज और याददाश्त होगी मजबूत

ऑफिस और रिलेशनशिप के तनाव की वजह से अक्सर लोग छोटी-छोटी चीजों या बातों को भूलने लगते हैं. अगर आप भी चीजों को भूलने लग रहे हैं तो आप दिमाग को तेज बनाने के लिए अपनी लाइफ में इन 6 आदतों को अपना सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:27 PM IST
आजकल कुछ लोगो छोटी-छोटी बातें भूलने लगे हैं. कुछ केस में तो ऐसा होता है कि कमरे में जाने के बाद याद नहीं आता है कि वह कमरे में क्यों आए हैं, कई बार कोई शब्द जुबान पर होने के बाद भी याद नहीं आता है. छोटी-छोटी बातों को भूलने का कारण तनाव हो सकता है. अगर आप भी रोजाना की चीजें भूल रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ ऐसी आदतें लेकर आए हैं जिससे आपकी याददाश्त तेज हो सकती है. 

स्किल्स सीखें 
अगर आप अपने दिमाग और याददाश्त को मजबूत रखना चाहते हैं तो कोशिश करें आप कोई नई स्किल्स सीखें, नई स्किल जैसे भाषा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, डांस, कोडिंग आदि. ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी मजबूत होगी. 

मेडिटेशन 
दिमाग को तेज करने के लिए आप रोजाना कम से कम 10 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हैं. मेडिटेशन करने से दिमाग कल्टर फ्री होता है जिससे याददाश्त मजबूत होता है. 

एक्सरसाइज 
रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करें. जैसे ब्रिस्क वॉक, साइकलिंग, एरोबिक्स आदि इन एक्सरसाइज को करने से दिमाग में ब्लड फ्लो बढञता है जिससे याददाश्त तेज होती है. 

पजल गेम 
दिमाग को शार्प बनाने के लिए आप रोजाना पजल गेम खेल सकते हैं. आप क्रॉसवर्ड, सुडोकू, वर्ड गेम और लॉजिक पजल खेल सकते हैं. इससे दिमाग की ट्रेनिंग होती है. 

लिस्ट को याद करें 
रोजाना की लिस्ट को रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हैं. शॉपिंग लिस्ट या फिर टुडू लिस्ट को याद करें, लिस्ट को रिकॉल करें, इससे आपकी मेमोरी मजबूत होगी. 

नॉन डोमिनेंट हाथ से काम करें 
दिमाग तेज करने के लिए आप नॉन डोमिनेंट हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं. उदाहरण के लिए उल्टे हाथ से ब्रश करना, माउस चलाना, ऐसा करने से दिमाग कम इस्तेमाल होने वाले हिस्सों को एक्टिव करता है जिससे कॉन्गिटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

