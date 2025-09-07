रात को सोते वक्त मच्छरों ही नहीं, इन कीड़ों से भी है आपको खतरा, ऐसे करें बचाव
रात को सोते वक्त मच्छरों ही नहीं, इन कीड़ों से भी है आपको खतरा, ऐसे करें बचाव

रात में चैन की नींद पाना तभी मुमकिन है जब आपका कमरा और बिस्तर महजफूज रहे और कीड़ों से आजाद हो. इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही इसके लिए उपाय कर लें.

Sep 07, 2025
रात को सोते वक्त मच्छरों ही नहीं, इन कीड़ों से भी है आपको खतरा, ऐसे करें बचाव

Insects Active At Night: रात का वक्त आराम और गहरी नींद का होता है, लेकिन अक्सर यही वक्त कुछ अनचाहे कीड़े आपकी सेहत और सुकून को खराब कर सकते हैं. लोग आमतौर पर मच्छरों से बचाव के लिए उपाय करते हैं, लेकिन सिर्फ मच्छर ही खतरा नहीं होते. कई दूसरे कीड़े जैसे खटमल, मक्खियां, मकड़ी, कॉकरोच और छिपकली भी रात को एक्टिव हो जाते हैं और परेशानी का कारण बन सकते हैं. ये न सिर्फ आपकी नींद खराब करते हैं बल्कि कई बीमारियों को भी जन्म दे सकते हैं.

1. खटमल 
खटमल छोटे लेकिन खतरनाक कीड़े होते हैं. ये गद्दे, तकिए और बिस्तर की सिलाई में छिप जाते हैं और रात में खून चूसते हैं. इनके काटने से खुजली, लाल दाने और एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं. लंबे वक्त तक खटमल का असर नींद में खलल और स्किन इंफेक्शन तक पहुंच सकता है.

2. मकड़ी और कॉकरोच
मकड़ियां अक्सर अंधेरी जगहों पर जाले बनाती हैं और रात में बिस्तर तक पहुंच सकती हैं. इनके काटने से स्किन पर जलन और सूजन हो सकती है. वहीं कॉकरोच खाने की तलाश में रात को बाहर आते हैं और अगर ये आपके बिस्तर तक पहुंच जाएं तो एलर्जी, अस्थमा और पेट की बीमारियों का कारण बन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. चींटी और दीमक
चींटियां मीठी या बिखरे खाने की वजह से रात में भी सक्रिय रहती हैं. इनके काटने से लालिमा और दर्द हो सकता है. वहीं दीमक लकड़ी और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ बिस्तर को भी अनसेफ बना सकते हैं.

इन कीड़ों से बचाव के उपाय

1. साफ-सफाई रखें: कमरे, बिस्तर और आसपास की जगह को हमेशा साफ रखें. गंदगी और बचे खाने के टुकड़े कीड़ों को अट्रेक्ट करते हैं.

2. बेड कवर और गद्दे धोएं: वक्त-वक्त पर गद्दे, तकिए और बेडशीट को धूप में सुखाएं और गर्म पानी से धोएं. इससे खटमल और बैक्टीरिया खत्म होते हैं.

3. मच्छरदानी का इस्तेमाल करें: सिर्फ मच्छर ही नहीं, अन्य छोटे कीड़ों से बचाव के लिए भी मच्छरदानी कारगर होती है.

4. कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल: बाजार में मिलने हर्बल स्प्रे रात में सोने से पहले कमरे में छिड़कें.

5. दरारें बंद करें: दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों की दरारों को सील करें, ताकि कीड़े अंदर न घुस पाएं.

6. रूम फ्रेशनर और नेचुरल ऑयल्स: नीम, लैवेंडर और सिट्रोनेला ऑयल की खुशबू कीड़े दूर रखने में मदद करती है.

