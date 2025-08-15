आपकी इन गलतियों से टूट सकता है जन्माष्टमी का व्रत, इस शुभ दिन भूलकर भी ना करें ये चूक!
Advertisement
trendingNow12882268
Hindi Newsलाइफस्टाइल

आपकी इन गलतियों से टूट सकता है जन्माष्टमी का व्रत, इस शुभ दिन भूलकर भी ना करें ये चूक!

हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद पवित्र होता है. जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भक्त व्रत रखते हैं. आइए जानते हैं किन गलतियों की वजह से जन्माष्टमी का व्रत टूट सकता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी इन गलतियों से टूट सकता है जन्माष्टमी का व्रत, इस शुभ दिन भूलकर भी ना करें ये चूक!

हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद पवित्र माना जाता है. कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से एकादशी के व्रत का फल मिलता है. कृष्ण भक्त जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान कुछ गलतियों की वजह से व्रत टूट सकता है. आइए जानते हैं किन गलतियों की वजह से जन्माष्टमीका व्रत टूट सकता है. 

तामसिक व्यवहार से टूट सकता है व्रत 
व्रत केवल भूखे रहने के लिए नहीं किया जाता है. व्रत रख भगवान की पूजा की जाती है. इस दिन ना केवल तामसिक फूड्स बल्कि तामसिक विचारों से भी दूर रहना चाहिए. व्रत के दौरान गुस्सा,लालच, लोब, कपट और दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए. 

हर समय कुछ ना कुछ खाने से टूट सकता है व्रत 
आज के समय में लोग व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान कभी आलू के चिप्स खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं. व्रत के दौरान हर समय कुछ ना कुछ खाने से भी व्रत टूट सकता है. व्रत के दौरान एक समय पर फल खाना चाहिए. इस दिन भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए. 

दिन में सोने से टूट सकता है व्रत 
व्रत के दिन दिन में सोने भी व्रत टूट सकता है. अगर आप व्रत रखते हैं दिन के समय सोना नहीं चाहिए. माना जाता है दिन में सोने की वजह से भजन-कीर्तन में बाधा आती है जिस वजह से व्रत की पवित्रता भंग होती है. 

ब्रह्मचर्य का पालन करें 
व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन  करना चाहिए. ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्रत टूट सकता है. व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleJanmashtami 2025

Trending news

मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
;