आपकी इन गलतियों से टूट सकता है जन्माष्टमी का व्रत, इस शुभ दिन भूलकर भी ना करें ये चूक!

हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद पवित्र माना जाता है. कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से एकादशी के व्रत का फल मिलता है. कृष्ण भक्त जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान कुछ गलतियों की वजह से व्रत टूट सकता है. आइए जानते हैं किन गलतियों की वजह से जन्माष्टमीका व्रत टूट सकता है.

तामसिक व्यवहार से टूट सकता है व्रत

व्रत केवल भूखे रहने के लिए नहीं किया जाता है. व्रत रख भगवान की पूजा की जाती है. इस दिन ना केवल तामसिक फूड्स बल्कि तामसिक विचारों से भी दूर रहना चाहिए. व्रत के दौरान गुस्सा,लालच, लोब, कपट और दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए.

हर समय कुछ ना कुछ खाने से टूट सकता है व्रत

आज के समय में लोग व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान कभी आलू के चिप्स खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं. व्रत के दौरान हर समय कुछ ना कुछ खाने से भी व्रत टूट सकता है. व्रत के दौरान एक समय पर फल खाना चाहिए. इस दिन भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए.

दिन में सोने से टूट सकता है व्रत

व्रत के दिन दिन में सोने भी व्रत टूट सकता है. अगर आप व्रत रखते हैं दिन के समय सोना नहीं चाहिए. माना जाता है दिन में सोने की वजह से भजन-कीर्तन में बाधा आती है जिस वजह से व्रत की पवित्रता भंग होती है.

ब्रह्मचर्य का पालन करें

व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्रत टूट सकता है. व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करना चाहिए.

