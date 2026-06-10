Add Zee Business As A Preferred Source
App

महंगी क्रीम लगाने के बाद भी चेहरे से नहीं जा रहे हैं पिंपल, ना करें ये गलतियां!

पिंपल होने के बाद महंगी क्रीम लगाने के बाद चेहरे के पिंपल हटने का नाम नहीं लेते हैं. क्या आप जानते हैं इन गलतियों की वजह से चेहरे पर पिंपल हो सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 10, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:36 PM IST
महंगी क्रीम लगाने के बाद भी चेहरे से नहीं जा रहे हैं पिंपल, ना करें ये गलतियां!

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महंगी क्रीम लगाने के बाद भी चेहरे से नहीं जा रहे हैं पिंपल, ना करें ये गलतियां!
lifestyle1 min ago
2
IRCTC10 min ago
3
Actress Madhuri Dixit17 min ago
4
CISF News20 min ago
5
Delhi news21 min ago