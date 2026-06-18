Add Zee Business As A Preferred Source
App

रिलेशनशिप के दौरान लड़कियां अनजाने में करती हैं ये गलतियां, प्यार भरा रिश्ता हो जाता है खत्म

इश्क करना आसान नहीं है. रिलेशनशिप के दौरान महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट जाता है कि रिश्ते टॉक्सिक हो जाता है. आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में.

Written ByShilpa
Published: Jun 18, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:29 PM IST
रिलेशनशिप के दौरान लड़कियां अनजाने में करती हैं ये गलतियां, प्यार भरा रिश्ता हो जाता है खत्म

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रिलेशनशिप के दौरान लड़कियां अनजाने में करती हैं ये गलतियां, रिश्ता हो जाता है खत्म
lifestyle2 min ago
2
Govinda13 min ago
3
Pakistan cricket18 min ago
4
odisha education department28 min ago
5
HSSC CET Group D 202632 min ago