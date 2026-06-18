रिलेशनशिप में कई तरह के उतार-चढ़ाव होते हैं. प्यार करना आसान नहीं है. जिगर मुरादाबादी का ये पॉपुलर शेर है जिसे लगभग हर किसी ने सुना होगा. ' ये इश्क नहीं आसां इतना ही समझ लीजे, इक आग का दरिया है और डूब के जाना है' बहुत ही कम लोगों के प्यार को शादी की मंजिल मिल पाती है. रिलेशनशिप में महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिस वजह से रिश्ता टूट जाता है.
कई बार रिश्ता टूट जाता है लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि उनका प्यार भरा रिश्ता अचानक कैसे टूट गया है. दरअसल कई बार महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से रिश्ता टूट सकता है. आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है.
अधिकतर रिलेशनशिप में महिलाएं नए रिश्ते में कमिटमेंट की जल्दबाजी कर देती हैं. किसी भी रिश्ते को मजबूत होने में टाइम लगता है. ऐसे में जल्दबाजी में कमिटमेंट लेना आने वाले समय में कम्पैटिबिलटी का इशू बन जाता है.
किसी भी रिलेशनशिप में महिलाएं बेहद इमोशनल होती है. कई बार महिलाएं अपनी जरूरतों से भी ऊपर पार्टनर को रखती हैं. उनकी इस आदत की वजह से कई बार महिलाओं को लगता है कि रिलेशनशिप में उनकी आइंडेटिटी की अनदेखी हो रही है.
अधिकतर महिलाएं हमेशा इमोशनली अवेलेबल पार्टनर की चाहत रहती हैं जो कि गलत नहीं है. पार्टनर का इमोशनल अवेलेबल होना भी जरूरी है. वहीं परी तरह से पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट पर निर्भर रहना भी गलता है. इस आदत से आपके पार्टनर पर बोझ बढ़ सकता है. जिससे आगे चलकर रिश्ता टूट सकता है.
कई बार महिलाएं रिलेशनशिप में अपनी पसंद को दरकिनार कर देती हैं. अपनी हॉबी, जरूरत को नजरअंदाज करती हैं क्योंकि उनके पार्टनर को पसंद नहीं होता है. अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है. इससे आपका रिश्ता टूट सकता है. अपनी पसंद और हॉबी को किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए.
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