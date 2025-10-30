Advertisement
trendingNow12981518
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सिर में खुजली से हैं पेरशान, तुरंत राहत के लिए करें ये उपाय!

ठंड के मौसम में स्कैल्प काफी ड्राई हो जाती हैं. ऐसे में इस मौसम में खुजली की समस्या बढ़ जाती है. खुजली को कम करने के लिए आप ये देसी उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर में खुजली से हैं पेरशान, तुरंत राहत के लिए करें ये उपाय!

सर्दियों में जब हवाएं तेज होती हैं और आर्द्रता कम हो जाती है, तो इसका असर सबसे पहले बालों और सिर की त्वचा यानी स्कैल्प पर पड़ता है. ऐसे में खुजली, रूखापन या फ्लेक्स आना आम बात हो जाती है.आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह समस्या वात दोष के अत्यधिक होने के कारण हो सकती है क्योंकि वात शुष्कता, हवा और ठंड से संबंधित मानी गई है. साथ ही शरीर के भीतर पोषण और ब्लड सर्कुलेशन की कमी भी इसके पीछे की वजहों में से एक बन सकती है.आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जब स्कैल्प से नेचुरल ऑयल और नमी कम हो जाती है, तो हेयर फॉलिकल भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे बालों में सूखापन और सिर में खुजली होनी शुरू हो जाती है.

नारियल तेल

नारियल तेल से सिर की मालिश करने पर खून का संचार बढ़ता है, जिससे स्कैल्प को पोषण मिलता है और रूखापन कम होता है. इसलिए नहाने से पहले या सोने से पहले हल्के गर्म तेल से सिर की मालिश करना बेहद लाभदायी माना जाता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि नारियल तेल को हल्का गरम कर स्कैल्प पर लगाने से वात दोष शांत होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एलोवेरा जेल
एलोवेरा में ऐसे गुण हैं जो सिर पर जलन, खुजली और सूखापन कम करने में सहायक होते हैं. ताजा एलोवेरा का जेल निकालें और उसे स्कैल्प पर लगाएं. 15-20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें. नियमित रूप से ऐसा करने से आपके स्कैल्प को ठंड और हवा के कारण होने वाली असुविधा से राहत मिलेगी.

नींबू का रस
नींबू में विटामिन-सी होता है और यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और खुजली को कम करने में मदद कर सकता है. नींबू के रस को स्कैल्प पर लगाएं और 10-15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें. इस उपाय से स्कैल्प में ताजगी आएगी, खुजली दूर होगी और बालों की सेहत में सुधार होगा.

जैतून का तेल
जैतून का तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और रूखापन कम करता है. इसे हल्का गरम करके स्कैल्प पर लगाएं, 30 मिनट के लिए छोड़ दें या रातभर छोड़कर सुबह धो लें. नियमित इस्तेमाल से आपकी सिर की नमी बनी रहेगी, रुखे-सूखे बालों में जान आएगी और खुजली से राहत महसूस होगी.

सेब का सिरका
सेब के सिरके का इस्तेमाल स्कैल्प की सफाई और खुजली को मिटाने के लिए किया जा सकता है. सेब के सिरके को पानी के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाएं. इस मिश्रण को सिर पर लगाएं, 15-20 मिनट तक छोड़ें, फिर गुनगुने पानी से धो लें. यह बैक्टीरिया और खुजली का कारण बनने वाले तत्वों को कम करने में मदद करता है, जिससे स्कैल्प साफ और स्वस्थ होती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

पेशाब में झाग आना, क्या किडनी डैमेज का लक्षण? जानें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास!

 

About the Author
author img
IANS

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
Supreme Court News
ये हमारा डोमेन है, कृपया दूर ही रहिए... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC से क्यों कही ये बात
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
bengaluru news
डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ा चढ़ाई कार, मास्क पहने कौन बैठा था?
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
Once Upon A Time! जब नीतीश-लालू नहीं थे सियासत में, बिहार में था कांग्रेस का करिश्मा