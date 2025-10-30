सिर में खुजली से हैं पेरशान, तुरंत राहत के लिए करें ये उपाय!

सर्दियों में जब हवाएं तेज होती हैं और आर्द्रता कम हो जाती है, तो इसका असर सबसे पहले बालों और सिर की त्वचा यानी स्कैल्प पर पड़ता है. ऐसे में खुजली, रूखापन या फ्लेक्स आना आम बात हो जाती है.आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह समस्या वात दोष के अत्यधिक होने के कारण हो सकती है क्योंकि वात शुष्कता, हवा और ठंड से संबंधित मानी गई है. साथ ही शरीर के भीतर पोषण और ब्लड सर्कुलेशन की कमी भी इसके पीछे की वजहों में से एक बन सकती है.आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जब स्कैल्प से नेचुरल ऑयल और नमी कम हो जाती है, तो हेयर फॉलिकल भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे बालों में सूखापन और सिर में खुजली होनी शुरू हो जाती है.

नारियल तेल

नारियल तेल से सिर की मालिश करने पर खून का संचार बढ़ता है, जिससे स्कैल्प को पोषण मिलता है और रूखापन कम होता है. इसलिए नहाने से पहले या सोने से पहले हल्के गर्म तेल से सिर की मालिश करना बेहद लाभदायी माना जाता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि नारियल तेल को हल्का गरम कर स्कैल्प पर लगाने से वात दोष शांत होता है.

एलोवेरा जेल

एलोवेरा में ऐसे गुण हैं जो सिर पर जलन, खुजली और सूखापन कम करने में सहायक होते हैं. ताजा एलोवेरा का जेल निकालें और उसे स्कैल्प पर लगाएं. 15-20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें. नियमित रूप से ऐसा करने से आपके स्कैल्प को ठंड और हवा के कारण होने वाली असुविधा से राहत मिलेगी.

नींबू का रस

नींबू में विटामिन-सी होता है और यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और खुजली को कम करने में मदद कर सकता है. नींबू के रस को स्कैल्प पर लगाएं और 10-15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें. इस उपाय से स्कैल्प में ताजगी आएगी, खुजली दूर होगी और बालों की सेहत में सुधार होगा.

जैतून का तेल

जैतून का तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और रूखापन कम करता है. इसे हल्का गरम करके स्कैल्प पर लगाएं, 30 मिनट के लिए छोड़ दें या रातभर छोड़कर सुबह धो लें. नियमित इस्तेमाल से आपकी सिर की नमी बनी रहेगी, रुखे-सूखे बालों में जान आएगी और खुजली से राहत महसूस होगी.

सेब का सिरका

सेब के सिरके का इस्तेमाल स्कैल्प की सफाई और खुजली को मिटाने के लिए किया जा सकता है. सेब के सिरके को पानी के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाएं. इस मिश्रण को सिर पर लगाएं, 15-20 मिनट तक छोड़ें, फिर गुनगुने पानी से धो लें. यह बैक्टीरिया और खुजली का कारण बनने वाले तत्वों को कम करने में मदद करता है, जिससे स्कैल्प साफ और स्वस्थ होती है.

