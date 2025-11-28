हाई ब्लड शुगर के इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज, अनदेखी बना देगी डायबिटीज का मरीज!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं. पहले के समय में 50 साल के बाद लोग डायबिटीज की बीमारी होती है वहीं आज के समय यंग लोगों में डायबिटीज की समस्या देखने को मिल रही हैं. डायबिटीज होने पर पैंक्रियाज जरूरी इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है जिस वजह से शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है. डायबिटीज होने से पहले शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षण की पहचान कर डायबिटीज की समस्या से बचा जा सकता है.

बार-बार पेशाब आना

रात के समय बार-बार पेशाब आना हाई शुगर लेवल का संकेत हो सकता है. डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे में शरीर पेशाब के द्वारा शुगर को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है. इसी वजह से रात के समय बार-बार पेशाब आता है.

रात में पसीना आना

शरीर में ब्लड शुगर अचानक बढ़ने पर पसीना आता है. पंखा-एसी चलने के बाद भी अगर आपको पसीना आ रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें. रोजाना रात में पसीना आता है तो इसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि डॉक्टर के पास जाएं.

गला सूखना

शरीर में ब्लड शुगर हाई होने पर गला सूखने लग जाता है. मेडिकल टर्म में इसे जेरोस्टोमिया कहते हैं. रात को सोते समय अगर आपका मुंह या गला सूखता है तो इसे नजरअंदाज ना करें. इस कंडीशन को नजरअंदाज ना करें बल्कि डॉक्टर के पास जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

