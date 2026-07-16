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शादी फिक्स होने के बाद भी मंगेतर का कहीं चल तो नहीं रहा अफेयर? इन संकेत से करें पहचान

शादी का रिश्ता प्यार पर नहीं भरोसे की नींव पर होता है. आज के समय में कुछ लोगों का सगाई होने के बाद भी अफेयर होता है. आप इन संकेत की मदद से पहचान कर सकते हैं कि आपके मंगेतर का अफेयर तो नहीं.

Written ByShilpa
Published: Jul 16, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:58 AM IST
शादी फिक्स होने के बाद भी मंगेतर का कहीं चल तो नहीं रहा अफेयर? इन संकेत से करें पहचान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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