शादी फिक्स होने के बाद भी मंगेतर का कहीं चल तो नहीं रहा अफेयर? इन संकेत से करें पहचान

किसी भी रिश्ते में अफेयर की जगह नहीं होती है. आज के समय में कुछ लोग सगाई होने के बाद भी होने वाले पार्टनर के साथ चीटिंग करते हैं. सगाई, रोका होने के बाद भी कुछ लोगों का अफेयर होता है. आप इन संकेत की मदद से पहचान कर सकते हैं. आपके मंगेतर का अफेयर तो नहीं है. आइए जानते हैं उन संकेत के बारे में जिससे पता चलता है कि मंगेतर का अफेयर है या नहीं.
आपका मंगेतर अचानक आपके फोन छिपाकर रखता है. इसके अलावा पासर्वड को बार-बार बदल रहा हो या फिर आपके कॉल और मैसेज को देखने से बच रहा हो तो इसका अर्थ है कि आपके पार्टनर का ध्यान आप पर नहीं है. हर रिश्ते में प्राइवेसी बेहद जरूरी है लेकिन प्राइवेसी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए जिस वजह से बर्ताव में बदलाव आने लगे तो यह रिश्ते में दूरी का संकेत हो सकता है.
खूबसूरत रिश्ता वो होता है जिसमें पार्टनर एक दूसरे से खुलकर बात कर लेते हैं. अगर आपका पार्टनर आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, हमेशा बिजी होने का ड्रामा या बहाना बनाता है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जब किसी इंसान का अफेयर होता है तो वह रिश्ते में इमोशनल दूरी बनाने की कोशिश करता है.
रिश्ते में ईमानदारी बेहद जरूरी है. अगर आपको लग रहा है कि आपका मंगेतर बार-बार झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका मंगेतर धोखा दे रहा है. कुछ बातों में झूठ बोलना तो नॉर्मल है लेकिन हर छोटी बात पर झूठ बोलना सही नहीं है.
सगाई होने के बाद ज्यादातर कपल शादी और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं. फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं. लेकिन अगर आपका पार्टनर शादी की बातों को करने से बचता, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बार-बार रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज होता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है.