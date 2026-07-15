दूसरों को खुश करने में खुद को जाते हैं भूल? कहीं आप तो नहीं पीपल प्लीजर

क्या आप भी दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं. तो आप पीपल प्लीजर हो सकते हैं, पीपल प्लीजर लोग को दुनिया के लोग कमजोर और कम आत्मविश्वासी लोगों की कैटेगरी में रखते हैं. पीपल प्लीजर हो एक तरह का बिहेवरियल पैटर्न है जिसमें इंसान को बाहरी वैलिडेशन की जरूरत होती इस तरह के लोग प्यार तलाशते हैं. इस वजह वह इस तरह के लोग हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं. अपनी इच्छा और जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं.
पीपल प्लीजर लोगों में कुछ संकेत नजर आते हैं. इन संकेत की मदद से आप पहचान कर सकते हैं कहीं आप तो पीपल प्लीजर तो नहीं है. आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे पता चल सकता है कि आप पीपल प्लीजर तो नहीं.
परिवार या दोस्तों किसी भी काम और इंवेट के लिए अगर आप उनकी हर अवेलेबिलिटी के हिसाब से तैयार रहते हैं. आप परिवार और दोस्तों के उनके प्लान को ना नहीं कहते है तो यह पीपल प्लीजर का संकेत हो सकता है. ऐसा इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा बना रहने के लिए करता है.
पीपल प्लीजर लोग किसी भी कंडीशन को डील करने की बजाय डिफेंसिव हो जाते हैं. वह कंडीशन को टालने की कोशिश करते रहते हैं. गलती होने पर भी इंसान सामने वाले की बात पर हामी भर देता है.
पीपल प्लीजर इंसान को लगता है कि दूसरा इंसान अगर दुखी है तो इसके पीछे वह अकेला जिम्मेदार है. वह इस चीज को ठीक करने में काफी कोशिश और मेहनत करते हैं. जब वो ऐसा करते हैं तो सामने वाला उन्हें टू मच होने का टैग देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ऐसा करना बंद कर दें.
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