Add Zee Business As A Preferred Source
App

दूसरों को खुश करने में खुद को जाते हैं भूल? कहीं आप तो नहीं पीपल प्लीजर

पीपल प्लीजर एक तरह का बिहेवरियल पैटर्न है जिसमें इंसान को बाहरी वैलिडेशन की जरूरत रहती है. ऐसे में इंसान दूसरों को खुश करने में लगा रहता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 15, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:21 PM IST
दूसरों को खुश करने में खुद को जाते हैं भूल? कहीं आप तो नहीं पीपल प्लीजर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेटे से बाप को गोली मरवाते थे नक्सली... गूंजी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां
Chhattisgarh Assembly46 min ago
2
share market54 min ago
3
Nand Kishore Goenka Funeral56 min ago
4
Jennifer Winget1 hr ago
5
Dr Subhash Chandra1 hr ago