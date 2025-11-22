बेड के नीचे ना रखें ये चीजें, रात को नहीं आएगी गहरी नींद!

दिनभर की थकान मिटाने और सुकून पाने के लिए आप बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर कई बार आपको नींद नहीं आती? एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 1 अरब लोग नींद न आने या इसमें कमी होने या बार-बार टूटने की परेशानी से जूझ रहे हैं. आपने इस समस्या से निपटने की लाख कोशिशें की होंगी, लेकिन क्या कभी अपने बेड के नीचे झांक कर देखा है? आपको यह बात जाननी चाहिए बेड के नीचे अगर आप स्टोरेज बॉक्स रखते हैं तो यह आपको रात भर जागने को मजबूर कर सकता है. बेड के नीचे पुराने जूते, टूटी चप्पलें, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, या बेकार की किताबें जैसे बेकार सामान रखने से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है. इससे नींद में खलल और मानसिक तनाव हो सकता है.

स्टडी में हुआ खुलासा

पेरिस के इंटीरियर एक्सपर्ट फ्रांस ब्रुनेल ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि भले ही सोते वक्त हमारी आंखें बंद होती हैं और वे बेड के नीचे रखी हुई चीजों को देख नहीं पातीं, लेकिन ये हमारे 'सब कॉन्शस' यानी अवचेतन में लगातार उभरती रहती हैं. इससे हमारा नर्वस सिस्टम बिजी रहता है. यह हमें चैन की नींद सोने नहीं देता. अगर आप अपना कोई अधूरा काम और उससे जुड़ी चीजें बेड के नीचे यह सोच कर छोड़ देते हैं कि सुबह उठते ही पूरा करेंगे तो आपका दिमाग आपको बार-बार अलर्ट करता है कि इस कमरे में कोई चीज अधूरी रह गई है.

बेडरूम को रखें साफ

भारतीय वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी पानी के जग, चाय या कॉफी का कप, झाड़ू, धातु की वस्तुएं और हथियार जैसी चीजें घर में अशांति और आर्थिक तंगी का कारण बन सकती हैं. इसलिए बेडरूम को हमेशा साफ-सुथरा रखें और खास तौर से बेड के नीचे रखे सामान को तुरंत हटाएं. बेड के नीचे का स्थान खाली रखना सबसे अच्छा है.

लाइट कलर का करें इस्तेमाल

इससे पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बना रहता है. इसके अलावा बेडरूम में हल्के रंगों का उपयोग करें और बेड को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें. थोड़ी सी सावधानी आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर से बचा सकती है. घर में पॉजिटिविटी ला सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

