Advertisement
trendingNow13044688
Hindi Newsलाइफस्टाइलकम उम्र में सड़ सकता है लिवर! आपकी ये एक आदत बना सकती है कैंसर का मरीज

कम उम्र में सड़ सकता है लिवर! आपकी ये एक आदत बना सकती है कैंसर का मरीज

इन दिनों यंग लोगों में फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अधिकतर लोगों को लगता है कि 40 के बाद लिवर संबंधी समस्या होती है वहीं आज के समय में यंग लोगों में भी लिवर कैंसर और हेपेटाइटिस बीमारी का शिकार हो सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कम उम्र में सड़ सकता है लिवर! आपकी ये एक आदत बना सकती है कैंसर का मरीज

आज के समय में अधिकतर लोग लिवर संबंधी समस्या से पेरशान हैं. अधिकतर लोगों को लगता है कि 40 से 50 साल की उम्र में लिवर संबंधी समस्या होती है. वहीं आज के समय में यंग लोगों में भी लिवर कैंसर की समस्या हो सकती है. पिछले कुछ सालों से लिवर से संबंधी समस्या के मामले तेजी बढ़ रहे हैं. फैटी लिवर को अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. फैटी लिवर की समस्या को नजरअंदाज करने से लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है. 

प्रोसेस्ड फूड्स है खतरनाक 
भारत में पिछले कुछ सालों से लिवर कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं फैटी लिवर की समस्या को नजरअंदाज करना लिवर कैंसर का कारक बनसकता है. लिवर कैंसर का बड़ा कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान है. आज के समय में यंग लोग प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन करते हैं. प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से धीरे-धीरे लिवर कमजोर होने लगता है. यह इतना धीरे होता है जिसके बारे में इंसान को पता नहीं चलता है. 

क्या नहीं खाना चाहिए 
लिवर कैंसर से बचाव के लिए प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन ना करें. प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से लिवर से जुड़ी समस्या हो सकती है. मैदा से बनने वाले फूड्स प्रोसेस्ड फूड होते हैं. 
रिफाइंड तेल, केक, पेस्ट्री, स्नैक्स, चिप्स, भुजिया, चीज, बटर, ब्रेड ये प्रोसेस्ड फूड्स लिवर के लिए खतरनाक हो सकता है. इन फूड्स का सेवन करने लिवर को नुकसान हो सकता है. 
 
डार्क कॉफी सेवन 
लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए रोजाना 1 कप डार्क कॉफी सेवन कर सकते हैं. डार्क कॉफी का सेवन करने से फैटी लिवर की समस्या से राहत मिल सकती है. फैटी लिवर से राहत पाने के लिए कॉफी के अलावा हेल्दी डाइट का सेवन कर सकते हैं. लिवर सही करने के लिए आप हरी सब्जियां, ताजा फल, कम तेल मसाले का सेवन ना करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
tmc news
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
SHANTI Bill 2025
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
operation sindoor
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
E-cigarette
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो