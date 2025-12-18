कम उम्र में सड़ सकता है लिवर! आपकी ये एक आदत बना सकती है कैंसर का मरीज

आज के समय में अधिकतर लोग लिवर संबंधी समस्या से पेरशान हैं. अधिकतर लोगों को लगता है कि 40 से 50 साल की उम्र में लिवर संबंधी समस्या होती है. वहीं आज के समय में यंग लोगों में भी लिवर कैंसर की समस्या हो सकती है. पिछले कुछ सालों से लिवर से संबंधी समस्या के मामले तेजी बढ़ रहे हैं. फैटी लिवर को अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. फैटी लिवर की समस्या को नजरअंदाज करने से लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है.

प्रोसेस्ड फूड्स है खतरनाक

भारत में पिछले कुछ सालों से लिवर कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं फैटी लिवर की समस्या को नजरअंदाज करना लिवर कैंसर का कारक बनसकता है. लिवर कैंसर का बड़ा कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान है. आज के समय में यंग लोग प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन करते हैं. प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से धीरे-धीरे लिवर कमजोर होने लगता है. यह इतना धीरे होता है जिसके बारे में इंसान को पता नहीं चलता है.

क्या नहीं खाना चाहिए

लिवर कैंसर से बचाव के लिए प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन ना करें. प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करने से लिवर से जुड़ी समस्या हो सकती है. मैदा से बनने वाले फूड्स प्रोसेस्ड फूड होते हैं.

रिफाइंड तेल, केक, पेस्ट्री, स्नैक्स, चिप्स, भुजिया, चीज, बटर, ब्रेड ये प्रोसेस्ड फूड्स लिवर के लिए खतरनाक हो सकता है. इन फूड्स का सेवन करने लिवर को नुकसान हो सकता है.



डार्क कॉफी सेवन

लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए रोजाना 1 कप डार्क कॉफी सेवन कर सकते हैं. डार्क कॉफी का सेवन करने से फैटी लिवर की समस्या से राहत मिल सकती है. फैटी लिवर से राहत पाने के लिए कॉफी के अलावा हेल्दी डाइट का सेवन कर सकते हैं. लिवर सही करने के लिए आप हरी सब्जियां, ताजा फल, कम तेल मसाले का सेवन ना करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.