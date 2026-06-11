बिना फोन देखे आपका बच्चा खाएगा खाना, बस अपना लें ये सही तरीका

आज के समय में बच्चों को खाना खिलाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है. खासकर ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण है. बच्चा बिना फोन देखे खाना नहीं खाता है पूरे घर में भागने लगता है. ऐसे में बच्चों को खाना खिलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है.
अगर आपका बच्चा भी शांति से बैठकर खाना नहीं खाता है तो आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आपका बच्चा बैठकर शांति से खाना खाने लग सकता है. आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में.
बच्चों को खुद से खाना खाने की आदत डालवानी चाहिए. अगर बच्चा खुद से खाना सिख जाता है तो खुद से खाने को एन्जॉय करता है. आजकल माता-पिता बच्चों को खुद से खाना खिलाते हैं. इस वजह से बच्चे खाना खाने में काफी ड्रामा करते हैं.
महिलाएं अक्सर बच्चों की प्लेट में खाना डालकर से खाने के लिए कुछ समय देती है. ऐसे में बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो वह प्लेट हटा लेती है. बच्चों के साथ खाने को लेकर इस तरह का प्रेशर नहीं करना चाहिए.
छोटे बच्चे अक्सर हमें खाना खाते हुए सीखते हैं. जब वह सभी लोगों को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं तो उनका भी मन खाने को करता है. कई बार बच्चे अकेले खाने के वजह से भी नहीं खाते हैं. ऐसे में बच्चों के साथ खाना खाना चाहिए.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.