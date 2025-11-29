Advertisement
trendingNow13023384
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दियों में नहीं होंगे बीमार, बस लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव

सर्दि के मौसम में अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं. ठंड के मौसम में गला खराब, सर्दी-जुकाम और बुखार की समस्या हो सकती है. आप अपनी कुछ आदतों में बदलाव करके खुद को सर्दी से बचा सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में नहीं होंगे बीमार, बस लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव

सर्दी के मौसम में लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं. क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, ठंड का असर सब पर पड़ता है. खासकर, सर्दी-जुकाम, गला खराब होना, बुखार और वायरल इंफेक्शन सभी को परेशान करने लगते हैं, ऐसे में सर्दियों में खास देखभाल करना जरूरी होता है. सिर्फ गर्म कपड़े पहनने से शरीर का बचाव नहीं होता, बल्कि रोजाना कुछ आदतों में बदलाव लाकर सर्दी से खुद को बचाया जा सकता है.

गुनगुने पानी का सेवन 
सबसे पहले सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी और चुटकी भर हल्दी से करनी चाहिए. खाली पेट गुनगुने पानी के साथ हल्दी मिलाकर लेने से पेट साफ होगा और आंत भी डिटॉक्स होगी. हल्दी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है. दूसरा स्टेप है दोपहर की धूप लेना. जैसे शरीर के लिए आहार जरूरी होता है, वैसे ही सर्दियों में धूप लेना भी जरूरी होता है. धूप लेने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है और सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है.

नाक में तेल डालना 
तीसरा स्टेप है नाक में तेल की कुछ बूंदे डालना. रात के समय नाक में तेल की कुछ बूंदे डालने से गले में होने वाले रूखेपन से आराम मिलेगा और सर्दियों में सांस लेने में होने वाली परेशानी भी कम होगी. अगर ठंडी हवा की वजह से सिर दर्द की समस्या रहती है, तो भी इस विधि से आराम मिलेगा. इसके लिए जैतून का तेल, सरसों का तेल और देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मालिश करना 
चौथा स्टेप है पैरों की मालिश करना. सर्दियों में सोने से पहले सरसों के तेल या तिल के तेल से पैरों की मालिश करनी चाहिए. उससे दिन भर का तनाव कम होता है और अच्छी नींद आती है. मालिश करने से पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और शरीर गर्म महसूस करता है.

मेवे का सेवन
पांचवां स्टेप है आहार में अदरक, सूखे मेवे, तिल और मेथी को शामिल करना. ये सभी आहार शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करेंगे, क्योंकि इन सब की तासीर गर्म है. इन्हें सर्दियों का सुपरफूड कहा जाता है. इनके सेवन से शरीर को पोषण के साथ गर्माहट भी मिलती है. स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इसी दिनचर्या का पालन करना चाहिए, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रहा है. ऐसे में बच्चों को भी खास देखभाल की जरूरत है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
Punjab
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
Organ Donation
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC