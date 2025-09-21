सलाद बनाते वक्त अक्सर लोग करते हैं ऐसी गलतियां, जो सेहत के लिए पड़ जाती हैं भारी

Mistakes While Making Salad: आजकल हेल्दी डाइट के ट्रेंड में सलाद को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है. कई लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने सलाद खा लिया तो उनकी पूरी डाइट बैलेंस हो गई. लेकिन सच्चाई ये है कि सलाद को सही तरीके से न बनाया जाए तो ये आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी कर सकता है. अक्सर लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे सेहत के लिए भारी पड़ जाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही गलतियों के बारे में जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए.

1. हद से ज्यादा सलाद ड्रेसिंग डालना

सलाद को टेस्टी बनाने के लिए लोग इसमें मेयोनीज, क्रीमी ड्रेसिंग, चीज या पैकेज्ड सॉस डाल देते हैं. ये ड्रेसिंग भले ही सलाद को टेस्टी बना दें, लेकिन इनमें कैलोरी और अनहेल्दी फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. ऐसे सलाद से वजन बढ़ सकता है और हार्ट की सेहत पर भी असर पड़ सकता है. बेहतर होगा कि आप ऑलिव ऑयल, नींबू का रस या हल्के मसालों का इस्तेमाल करें.

2. प्रोटीन वाले फूड की कमी

अक्सर लोग सलाद को सिर्फ खीरा, टमाटर और पत्तेदार सब्जियों तक सीमित कर देते हैं. लेकिन इसमें प्रोटीन की कमी रह जाती है, जिससे ये अधूरी डाइट बन जाती है. प्रोटीन न होने पर सलाद पेट तो भर देगा, लेकिन लंबे समय तक एनर्जी नहीं देगा. सलाद को न्यूट्रिशनल बनाने के लिए इसमें उबले चने, राजमा, अंकुरित दालें, पनीर या ग्रिल्ड चिकन जैसे प्रोटीन सोर्सेज जरूर शामिल करें.

3. सिर्फ कच्ची सब्जियों पर डिपेंड रहना

कच्ची सब्जियां हेल्दी होती हैं, लेकिन हर सब्जी को कच्चा खाना सही नहीं. कुछ सब्जियों जैसे ब्रोकली, फूलगोभी या पालक को हल्का स्टीम या ब्लांच करने से उनके न्यूट्रिएंट्स और भी बेहतर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं. सिर्फ कच्ची सब्जियों पर निर्भर रहने से डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है.

4. वैरायटी न रखना

सलाद में रोज वही 2-3 सब्जियां डालने की आदत गलत है. शरीर को अलग-अलग विटामिंस और मिनरल्स की जरूरत होती है, जो अलग-अलग सब्जियों और फलों से ही पूरी होती है. सलाद में रंग-बिरंगी सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च और फलों का कॉम्बिनेशन जरूर रखें.

5. सीजनल और फ्रेश इनग्रेडिएंट्स इस्तेमाल न करना

बहुत से लोग पैकेज्ड या लंबे समय तक रखी हुई सब्जियां सलाद में डालते हैं. इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है और फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ सकता है. सलाद हमेशा ताजी और सीजनल सब्जियों से ही बनाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.