सलाद बनाते वक्त अक्सर लोग करते हैं ऐसी गलतियां, जो सेहत के लिए पड़ जाती हैं भारी
Advertisement
trendingNow12930639
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सलाद बनाते वक्त अक्सर लोग करते हैं ऐसी गलतियां, जो सेहत के लिए पड़ जाती हैं भारी

सलाद तभी हेल्दी बनता है जब वो बैलेंस्ड हो. हद से ज्यादा ड्रेसिंग, प्रोटीन की कमी या लिमिटेड वैरायटी जैसी गलतियां इसे नुकसानदेह बना देती हैं. बेहतर है कि आप ऐसी गलतियां न करें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलाद बनाते वक्त अक्सर लोग करते हैं ऐसी गलतियां, जो सेहत के लिए पड़ जाती हैं भारी

Mistakes While Making Salad: आजकल हेल्दी डाइट के ट्रेंड में सलाद को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है. कई लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने सलाद खा लिया तो उनकी पूरी डाइट बैलेंस हो गई. लेकिन सच्चाई ये है कि सलाद को सही तरीके से न बनाया जाए तो ये आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी कर सकता है. अक्सर लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे सेहत के लिए भारी पड़ जाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही गलतियों के बारे में जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए.

1. हद से ज्यादा सलाद ड्रेसिंग डालना
सलाद को टेस्टी बनाने के लिए लोग इसमें मेयोनीज, क्रीमी ड्रेसिंग, चीज या पैकेज्ड सॉस डाल देते हैं. ये ड्रेसिंग भले ही सलाद को टेस्टी बना दें, लेकिन इनमें कैलोरी और अनहेल्दी फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. ऐसे सलाद से वजन बढ़ सकता है और हार्ट की सेहत पर भी असर पड़ सकता है. बेहतर होगा कि आप ऑलिव ऑयल, नींबू का रस या हल्के मसालों का इस्तेमाल करें.

2. प्रोटीन वाले फूड की कमी
अक्सर लोग सलाद को सिर्फ खीरा, टमाटर और पत्तेदार सब्जियों तक सीमित कर देते हैं. लेकिन इसमें प्रोटीन की कमी रह जाती है, जिससे ये अधूरी डाइट बन जाती है. प्रोटीन न होने पर सलाद पेट तो भर देगा, लेकिन लंबे समय तक एनर्जी नहीं देगा. सलाद को न्यूट्रिशनल बनाने के लिए इसमें उबले चने, राजमा, अंकुरित दालें, पनीर या ग्रिल्ड चिकन जैसे प्रोटीन सोर्सेज जरूर शामिल करें.

Add Zee News as a Preferred Source

3. सिर्फ कच्ची सब्जियों पर डिपेंड रहना
कच्ची सब्जियां हेल्दी होती हैं, लेकिन हर सब्जी को कच्चा खाना सही नहीं. कुछ सब्जियों जैसे ब्रोकली, फूलगोभी या पालक को हल्का स्टीम या ब्लांच करने से उनके न्यूट्रिएंट्स और भी बेहतर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं. सिर्फ कच्ची सब्जियों पर निर्भर रहने से डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है.

4. वैरायटी न रखना
सलाद में रोज वही 2-3 सब्जियां डालने की आदत गलत है. शरीर को अलग-अलग विटामिंस और मिनरल्स की जरूरत होती है, जो अलग-अलग सब्जियों और फलों से ही पूरी होती है. सलाद में रंग-बिरंगी सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च और फलों का कॉम्बिनेशन जरूर रखें.

5. सीजनल और फ्रेश इनग्रेडिएंट्स इस्तेमाल न करना
बहुत से लोग पैकेज्ड या लंबे समय तक रखी हुई सब्जियां सलाद में डालते हैं. इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है और फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ सकता है. सलाद हमेशा ताजी और सीजनल सब्जियों से ही बनाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Salad

Trending news

'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
;