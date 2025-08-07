सुबह की ये गलत आदतें बन सकती हैं बीमारी की वजह, खाली पेट न करें ये गलतियां
Advertisement
trendingNow12870240
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सुबह की ये गलत आदतें बन सकती हैं बीमारी की वजह, खाली पेट न करें ये गलतियां

क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की शुरुआत में की गई छोटी सी गलती भी आपके सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है? सुबह का समय सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है लेकिन साथ ही यह समय शरीर के लिए बेहद नाजुक होता है, क्योंकि इस समय हमारा पेट खाली होता है और शरीर पूरी तरह रिस्टार्ट मोड में होता है. ऐसे में जो भी चीजें हम खाते-पीते हैं उसका असर सीधा हमारे पाचन, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम पर पड़ता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह की ये गलत आदतें बन सकती हैं बीमारी की वजह, खाली पेट न करें ये गलतियां

Food To Avoid Empty Stomach: सुबह का समय हमारी सेहत के लिए बहुत खास होता है. अगर सुबह की शुरुआत सही तरीके से की जाए तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है और हम अच्छा महसूस करते हैं. लेकिन कई बार हम सुबह-सुबह कुछ ऐसी चीजें खा या पी लेते हैं जो खाली पीटे होने के कारण सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. अगर लगातार इस तरह की आदतें अपनाई जाएं तो धीरे-धीरे इसका असर पाचन पर भी पड़ने लगता है. जिससे पेट दर्द, गैस, जलन या थकान जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन-सी चीजें खाने से बचना चाहिए और कौन सी आदतें आपकी सेहत खराब कर सकती है.

सुबह-सुबह खाली पेट नहीं खानी चाहिए ये चीजें

खट्टे फल

फल खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन अगर आप सुबह सुबह खट्टे फल खा रहे हैं तो यह आपकी सेहत के लिए सही नहीं है. संतरा, कीनू या अनानास जैसे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन इन्हें खाली पेट खाने से पेट की भीतरी परत को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं जिन लोगों को एसिडिटी या गैस की  प्रॉब्लम रहती है, उन्हें इन फलों से सुबह सुबह बिलकुल ही दूर रहना चाहिए.  

चाय या कॉफी
बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं. लेकिन सुबह खाली पेट इसका सेवन सही नहीं माना जाता है. इसका कारण है कि इसमें मौजूद कैफीन हमारे शरीर को उत्तेजित करता है और ब्लड शुगर को भी तेजी से बढ़ा सकता है. इस अचानक बढ़े हुए स्तर को संतुलित करने के लिए, शरीर को ज्यादा इंसुलिन छोड़ना पड़ता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल तेजी से कम हो सकता है. इस तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण हमें भूख भी ज्यादा लगती है और हम थका हुआ फील करते हैं.

स्पाइसी फूड्स
अगर आपको भी सुबह मसालेदार चीजें खाना पसंद है तो आज से इस आदत को बदल लीजिए. सुबह के नाश्ते में मसालेदार चीजों को सेवन सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है. खाली पेट स्पाइसी फूड्स से पेट की परत में में जलन जैसी समस्या हो सकती है, जिससे अपच, एसिडिटी और पेट भी हो सकता है. इसके साथ ही ज्यादा मसालेदार चीजों को खाने से दस्त, गैस और सूजन जैसी डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है.

दही
बहुत से लोग सुबह दही खाना पसंद करते हैं. लेकिन सुबह सुबह दही खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो पेट की एसिडिटी लेवल को खराब कर देता है. खाली पेट दही खाने से पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मर सकते हैं, जिससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है और आपको पेट दर्द और दस्त की समस्या भी हो सकती है.

ठंडी चीजें
सुबह-सुबह ठंडी चीजों को भी नहीं खाना चाहिए. ठंडा पानी, आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजों का खाली पेट सेवन करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है. इससे आपकी पाचन शक्ति प्रभावित होती है और कभी कभी पेट दर्द जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है.

जूस
यह तो हर कोई जानता है कि जूस हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं. लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट जूस पीते हैं तो यह आपके पेनक्र‍ियाज और लीवर पर बुरा असर डालता है. वहीं अगर आप डायबिटीज के पेशेंट्स हैं तो खाली पेट जूस का सेवन करने से आपका शुगर लेवल भी बढ़ सकती है.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेलनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शां...और पढ़ें

TAGS

daily morning habits

Trending news

बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
Trump tariff
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
RG Kar
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
;