Advertisement
trendingNow12997931
Hindi Newsलाइफस्टाइल

लिवर की समस्या से हैं परेशान? रोजाना करें ये 5 योगासन, जल्द दिखेगा असर!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग लिवर से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. लिवर से जुड़ी समस्या से राहत पाने के लिए आप रोजाना योग कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लिवर की समस्या से हैं परेशान? रोजाना करें ये 5 योगासन, जल्द दिखेगा असर!

बदलती जीवनशैली और गलत खान-पान के कारण लिवर की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय लिवर को हेल्दी, फिट और डिटॉक्स रखने के लिए पांच खास योगासनों को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देता है. मंत्रालय के अनुसार, त्रिकोणासन, धनुरासन, भुजंगासन, अर्द्ध मत्स्येन्द्रासन और सलंब भुजंगासन का नियमित अभ्यास लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. ये आसन न केवल लिवर को डिटॉक्स करते हैं, बल्कि पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं. इन पांचों आसनों के प्रतिदिन 20-30 मिनट अभ्यास से लिवर स्वस्थ रहेगा.

त्रिकोणासन
त्रिकोणासन लिवर के लिए बेहद उपयोगी है. इसे करने के लिए ताड़ासन में खड़े हो जाएं. दोनों पैरों को 3-4 फीट दूर फैलाएं. दाएं पैर को 90 डिग्री बाहर और बाएं पैर को थोड़ा अंदर मोड़ें. दोनों हाथ कंधे की सीध में फैलाएं. अब दाईं ओर झुककर दाहिने हाथ से पैर या टखने को छूएं. बायां हाथ ऊपर रखें. 20-30 सेकंड रुकें, फिर दूसरी ओर दोहराएं. यह आसन लिवर और पेट के अंगों पर दबाव डालकर डिटॉक्स प्रक्रिया को तेज करता है.

धनुरासन
धनुरासन पेट की चर्बी घटाने और लिवर को सक्रिय करने में मदद करता है. जमीन पर पेट के बल लेटें. घुटनों को मोड़कर पैरों को हाथों से पकड़ें. सांस भरते हुए छाती और जांघों को ऊपर उठाएं, शरीर धनुष की आकृति में आए. 15-20 सेकंड रुकें. यह आसन लिवर पर हल्का मसाज करता है, जिससे विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन सुधरता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भुजंगासन
भुजंगासन लिवर की सूजन कम करने में कारगर है. पेट के बल लेटकर हथेलियां कंधों के पास रखें. सांस भरते हुए ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं, कमर से नीचे का हिस्सा जमीन पर रहे. 15-20 सेकंड रुकें. यह आसन लिवर और पेट पर खिंचाव डालता है, जिससे रक्त संचार बढ़ता है और डिटॉक्स प्रक्रिया तेज होती है.

अर्द्ध मत्स्येन्द्रासन
अर्द्ध मत्स्येन्द्रासन लिवर को टॉनिक का काम करता है. जमीन पर बैठकर दाया पैर बाएं जांघ के बाहर रखें. बायां पैर दाएं घुटने के नीचे से निकालें. दाएं हाथ को पीठ के पीछे ले जाएं और बाएं घुटने को पकड़ें. मुड़कर 20-30 सेकंड रुकें. दूसरी ओर दोहराएं. यह आसन लिवर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक है और पाचन रसों को सक्रिय करता है.

सलंब भुजंगासन
सलंब भुजंगासन लिवर की सफाई के लिए यह अंतिम चरण है. पेट के बल लेटकर कोहनियां मोड़ें, हथेलियां कंधों के पास रखें. सांस भरते हुए केवल छाती तक ऊपर उठें, सिर ऊपर रखें. 15-20 सेकंड रुकें. यह आसन लिवर पर हल्का दबाव डालकर उसकी कार्यक्षमता बढ़ाता है और पूरे पेट क्षेत्र को डिटॉक्स करता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

healthlifestyle

Trending news

आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से