8 से 9 घंटे तक कुर्सी पर बैठने से बिगड़ गया है बॉडी पोश्चर? कर लें ये 3 योगासन!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल के इस समय में अधिकतर लोग ऑफिस में 8 से 9 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं. लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने से शरीर का पोश्चर खराब हो जाता है. बॉडी पोश्चर खराब होने पर पीठ और कमर दर्द की समस्या होती है. ऐसे में आप योग करने के शरीर के पोश्चर को ठीक कर सकते हैं. दरअसल योग करने से कई बीमारियों को बचा जा सकता है. कमर दर्द और पीठ दर्द से राहत पाने के लिए ये योगासन कर सकते हैं.

ताड़ासन

ताड़ासन योग करने से शरीर की कई समस्या को दूर किया जा सकता है. इस योग को करने से वर्टिकल एलाइनमेंट होता है. इस योगासन को करने से कंधे, छाती और हाथों में मजबूती आती है.

ताड़ासन कैसे करें

इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर खड़े हो जाएं. मैट पर सीधे खड़े होने के बाद दोनों पैरों एक साथ रखें. इसके बाद हाथ बगल में रखें. सांस भरते हुए दोनों हथेलियों की अंगुलियों को मिलाकर सिर को ऊपर उठाएं. इसके बाद हथेलियों को सीधा रखें. इसके बाद पैरों की एड़ी को ऊपर उठाएं और पैरों की उंगुलियों से बैलेंस बनाएं. कुछ देर तक इस मुद्रा में रहें.

भुजंगासन

अगर आप लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं तो आप भुंजगासन कर सकते हैं. इस आसन को करने से कमर सीधी रहती है. रोजाना भुजंगआसन करने से शरीर में लचीलापन आता है.

कैसे करें भुजंगासन

भुजंगासन करने से योग करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं. इसके बाद दोनों पैरों को एक-दूसरे को मिलाकर सीधा रखें. इसके बाद पैरों के तलवों को ऊपर की रखें. दोनों हाथोंकी कोहनियों को मोड़कर छाती के बगल में रखें और गहरी सांस लें. अब सिर ऊपर उठाएं, इसके बाद गर्दन को ऊपर की उठाएं. सीने और पेट को धीरे-धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें. इस दौरान ध्यान रखें सिर से नाभि तक शरीर का हिस्स ऊपर उठना. नाभि के नीचे से पैरों की उंगलियों तक का हिस्सा जमीन से टच होना चाहिए.

बालासन

रोजाना इस आसन को करने से कमर स्ट्रेच होती है. इस आसन को करने से बॉडी पोश्चर ठीक होता है.

कैसे करें बालासन

इस आसन को करने से योग मैट लें, इसके बाद इस पर घुटनों के बल बैठ जाएं. इसके बाद घुटनों को धीरे-धीरे चौड़ा कर लें. अब अपने पेट को जांघों के बीच रखें. सांस छोड़ते हुए माथे को जमीन पर टिका लें. अपनी बाजुओं को जमीन की तरफ फैलाएं. गहरी सांस लें और छोड़ें. कुछ देर तक इस आसन में रहें.

